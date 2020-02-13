شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث جلسة تصوير لنجم هوليود رامى مالك مع Esquire والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق النجم رامى مالك بكل شغف خطوته المقبلة خلال فيلم "لا وقت للموت"، وهو الفيلم الذى يعد آخر أجزاء سلسلة أفلام دانيال كريج مع جيمس بوند، والذى يلعب فيه رامى مالك دور الشخصية الشريرة ضمن الأحداث.

رامى مالك وخلال حوار مطول لمجلة Esquire تطرق إلى كواليس الدور كما تطرق إلى بطولته لمسلسل Robot الذى ساهم فى شهرته الكبيرة، على الساحة الفنية، بالإضافة إلى مشاريعه المقبلة، كما خضع النجم رامى مالك إلى جلسة تصوير جديدة مع المجلة الشهيرة تناقلتها أغلب الموقع الفنية العالمية حيث ظهر فيها رامي بلوك جديد عليه للغاية.

جدير بالذكر أن النجم رامى مالك تطرق خلال هذا الحوار إلى سبب قلقه من المشاركة ضمن فيلم "لا وقت للموت"، وشخصية "سالفين" الذى يلعبها ضمن الأحداث ويواجه فيها رامى مالك.

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على جانب آخر شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الأخير في دورته الثانية والتسعين حضور نجم هوليود المصري لأبويين مصريين رامي مالك، كما حرص كعادته على اصطحاب صديقته الممثلة لوسى بوينتون أثناء تواجده، وكعادة الثنائى تمكنا من خطف الأنظار لهما على السجادة الحمراء خلال مراسم الحفل الذى حضره رامى بوصفه حامل لقب جائزة أفضل ممثل عن دورة العام الماضى الذى خطف فيها الأنظار لموهبته التمثيلية للغاية ببطولة فيلم Bohemian Rhapsody، ووقتها خطف الجائزة من نجوم مثل الممثل برادلى كوبر عن فيلمه a star is born، والممثل كريستيان بيل عن فيلمه vice، والممثل فيجو مورتينسين عن فيلمه green book، والممثل ويليام بادوف عن فيلمه at eternitys gate.