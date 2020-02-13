شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأخ الكبير الحلقة 30.. محمد رجب مطارد من 3 جهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 30 من مسلسل "الأخ الكبير" المعروض على شاشة cbc استمرار هروب حربى – محمد رجب – ومحاولات شريف – إيهاب فهمى – وكريم – محمود حجازى الوصول إليه كل واحد قبل الآخر، حيث استعان شريف بسبارس – عزوز عادل - وطلب منه ايصاله الى حربى مقابل ما ما يطلبه من أموال، وفى نفس الوقت وصل كريم الى سباربس وعرض عليه ايصاله لحربه مقابل 3 أضعاف مع عرضه عليه شريف.

صابر – محمد عز- يصل الى حربي ويعترف له بخطأه أنه صدق كلام سوزى – عبير صبرى – عن زوجته صفية – هبة مجدى، إلا عاد لصوابه بعد حديث جمال – محسن منصور - معه، ويقرر استكمال مساعدة حربى الذى يبلغه انه سيلعب على أكثر من جانب حتى يصل للحقيقة، وفى نفس الوقت يطلب حربى من نور – أيتن عامر – أن تتركه وتعود إلى بلدها خوفا عليها من الخطر الذى يحوم حوله طوال الوقت.

زينة – رندا البحيرى - تطلب من رفعت بيه – أشرف زكى - التدخل بعد احساسها برغبة كريم في قتل حريى، فيما أبلغ محامى رفعت أن شركة شريف عليها علامات استفهام كبيرة في تعاملاتها الأخيرة، وأن زوجته ليلى – وفاء سالم - شريكة لشريف في شغله، وليذهب رفعت ويقابل شريف ويعنفه على ذلك بسبب اخفائه هذه المعلومات عنه.

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تبدأ عبير – دينا فؤاد في البحث عن شغل للمساعدة في مصروفات البيت، وتطلب من سونة – زينة منصور – البحث لها عن شغل، ويعرض عليها جمال مبلغا من المال ولكنها ترفض، بينما تتعرض شقيقة حربى الصغيرة لوعكة صحية تتطلب نقلها الى المستشفى بعدما أبلغهم الطبيب بأن حالتها تستعدى وضعها في غرفة العناية المركزة، أما الشرطة فاقتربت من الوصول الى حربى بمراقبة صابر ومعرفة تحركاته.

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور وتدور أحداثه في اطار شعبى.