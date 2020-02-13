شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صناع ماتسبنيش لـ أمال ماهر يتحدثون عن تفاصيل الأغنية قبل طرحها بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صناع أغنية "ماتسبنيش" للنجمة أمال ماهر، المقرر طرحها مساء اليوم الخميس كواليس الأغنية، من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدى، والمقرر أن تطرح على "اليوتيوب ومواقع السوشيال ميديا في الساعة الثامنة مساء اليوم، والتى تم تصويرها فى باريس.

وقال الشاعر أمير طعيمة إن الأغنية حالة رومانسية جديدة للنجمة آمال التى تتمتع بصوت عذب وهادئ، مشيراً إلى أنه أثناء جلسات العمل على "التراك" لم نحدد المطرب أو المطربة المقرر أن يغنيها و"تليق على صوته"، وعندما انتهينا من الكلمات واللحن والتوزيع وجدنا أن النجمة أمال ماهر الأنسب لتلك الأغنية الرومانسية والفريدة من نوعها ، لافتا إلى أن القرار من البداية أن نقدم أغنية رومانسية لـ أمال، وهو ما استقرينا عليه كفريق عمل.

ومن جانبه قال الملحن خالد عز، أنه عندما أجتمع مع طعيمه من أجل الأغنية، شعروا في البداية أنها أغنية تسابق الزمن، موضحاً إلى أن المجهود المبذول في تلك الأغنية كبير للغاية ، وعلى سبيل المثال أمير طعيمه كتب أكثر من "كوبليه" وأنا غنيت كتير، فضلا عن المجهود الكبير الذى بذلته أمال لكى تظهر الأغنية للجمهور بشكل جيد ومميز.

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وفى سياق متصل، عادت الفنانة آمال ماهر من العاصمة الفرنسية باريس بعد انتهائها من تصوير أحدث أغنياتها بعنوان "ماتسبنيش" وطرها تزامناً مع عيد الحب وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية مع المخرج العالمي "نيهات أوداباسى".

ومن جهة أخرى تواصل الفنانة آمال ماهر استعداداتها لحفل "ليلة عيد الحب" الذي سيقام غداً الجمعة 14 فبراير بالقاهرة الجديدة بمشاركة الفنان تامر عاشور و الفنان ماجد المهندس.

يذكر أن آخر ألبومات الفنانة آمال ماهر تم طرحه في يناير 2019 بعنوان "أصل الأحساس" من إنتاج شركة "فيولين" ، وضم 16 أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تامر حسين – أمير طعيمة – خالد تاج الدين – نادر عبد الله – أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى – خالد عز – تامر علي – تامر عاشور – محمد النادي – مدين – ياسر ماجد، كما تعاونت مع العديد من الموزعين الموسيقيين منهم الموزع الموسيقي العالمي .

وكانت قد أحيت النجمة آمال ماهر حفلاً غنائيًا كبيرًا على مسرح المنارة بالقاهرة الجديدة، وقدمت آمال أغانى، "اتقى ربنا فيا" و"دارت الأيام" لأم كلثوم و"بداية بدايتك" و"ما خلاص " و"رايح بيا فين" و"آه لو قابلتك" لوردة للمرة الأولى، و"أنا بعشق الغنا قدام عنيك" التى أهدتها لروح خالد البكرى، و"مالى بالأحزان" و"يا عينى عليكى يا طيبة"، "أدينى فرصة".