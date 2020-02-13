شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش: عمرو دياب قادر فى هذا الزمن الصعب على نشر الإيجابية والبساطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة كندة علوش الهضبة عمرو دياب على ألبومه الجديد " سهران"، الذى طرحه أمس الأربعاء، لافتة أن عمرو دياب مثال للإنسان الناجح المثابر.

وكتبت كندة عبر حسابها على تويتر، قائلة: عمرو دياب قادر في هذا الزمن الصعب على نشر كم هائل من الايجابية والحب ولأنه مثال للإنسان الناجح المثابر الذي لم يفرح ويستسلم للنجاح بل حافظ على اجتهاد جبار كمالو انه في البدايات ولأنه متجدد ومدرك لعظمة البساطة فألحانه وأغانيه وحضوره واطلالاته مريحة وبسيطة عمرو دياب ".



كنده علوش

كان الشاعر الغنائى تامر حسين، قد نشر صورة تجمع الهضبة وعمرو مصطفى وطارق مدكور، وعلق قائلاً: "سهران.. شغل لآخر دقيقة.. مع العباقرة طارق مدكور وعمرو مصطفى وأحمد زغلول وصاحب الحدث الهضبة".

بعد طرح الهضبة عمرو دياب ألبوم سهران من خلال إحدى شركات الاتصالات، احتفل الجمهور بأغانى الألبوم، عبر تغريداتهم على موقع تويتر، حيث أثنوا عليه، وقال أحد المغردين:" أول أغنية سمعتها من ألبوم حلوة بدايات رهيبة ولا غلطة، دخلة بتاعتها عالمية توزيعها عبقرى كلمات جيدة لحن ممتاز صوت رائع".

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ومن المقرر أن يحتفل عمرو دياب بالألبوم الجديد 2020 "سهران" مع جمهوره فى حفلين، الأول يوم الخميس 13 فبراير فى أرض المعارض بالكويت، حيث أعلن عن إحيائه حفلاً غنائيًا هناك بعد غياب 5 سنوات، كما يحيى ثانى حفلات الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة فى التجمع الخامس.

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمى للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة فى على مدار الصيف الماضى 6 أغانٍ بشكل منفرد، وهم "أول يوم فى البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".

وسيطر الهضبة عمرو دياب على موقع تويتر بـ 5 هاشتاجات بعد انتشار أغانى ألبومه الجديد "سهران" مساء أمس الأربعاء، وهم "عمرو دياب"، "AMR DIAB"، "الالبوم الجديد"، "سهران"، "عمرو الجديد".