شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر تامر حسين يحصد نصيب الأسد فى ألبوم عمرو دياب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سلسلة نجاحات لتعاونهما معا، حصد الشاعر الغنائى تامر حسين على نصيب الأسد من كتابة أغانى ألبوم عمرو دياب الجديد سهران، ونشر تامر على إنستجرام، اليوم الخميس، صورة لألبوم الهضبة عمرو دياب الأخير، وعرض أسماء أغانيه التى قدمها فى العمل الجديد مع الهضبة وهى:

1- أغنية "سهران"

كلمات/ تامر حسين

الحان/ عزيز الشافعى

توزيع/ طارق مدكور

2- أغنية "حايعيش يفتكرنى"

كلمات/ تامر حسين

الحان/ عمرو مصطفى

توزيع/ نادر حمدى.





3- أغنية "جامدة بس"

كلمات/ تامر حسين

الحان/ عمرو مصطفى

توزيع/ نادر حمدى

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4- أغنية "كأنك فى قلبى"

كلمات/ تامر حسين

الحان/ شريف بدر

توزيع/ طارق مدكور

5- أغنية "قدام مرايتها"

كلمات/ تامر حسين

الحان/ عزيز الشافعي

توزيع/ طارق مدكور

6- أغنية "يوم تلات"

كلمات/ تامر حسين

الحان/ عزيز الشافعى

توزيع/ أسامة الهندى.

وفى وقت سابق شارك الشاعر تامر حسين متابعيه على "إنستجرام"، بصورة لابنته ليليان مع الهضبة عمرو دياب، وهو فى أحد الاستوديوهات، حيث علق على الصورة قائلا "أحلى وأغلى هدية ف عيد ميلاد ليان ...صورة مع حبيبى الغالى الفنان عمرو دياب .. دخلتى التاريخ يا ليان من أوسع أبوابه .. أحلى صباح مع الهضبة".

واحتفل تامر حسين مؤخرا بعيد ميلاد ابنته ليليان، حيث نشر لها صورة وهى ترتدى فستانا أصفر "كل سنة وانتى طيبة يا ملاكى".

وكان الشاعر تامر حسين، قد زفّ نبأً سعيداً، لجمهور الهضبة، عمرو دياب، حيث كشف تامر من خلال "بوست" على انستجرام، عن موعد وتفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد، ولماذا تأخر كل هذه الفترة.

ونشر تامر حسين، صورة لعمرو دياب من آخر حفلاته، وعلق عليها قائلا "وأخيراً قريباً اللى قبل النزول بقى .. امبارح أعلن الفنان عمرو دياب فى حفلته فى جدة ان خلال الشهر ده حايعلن المعاد و كل تفاصيل الألبوم ... وحقيقة بما انى واحد من فريق العمل شهادة حق الراجل فضل يجود ويختار الأفضل ل أخر وقت عشان تسمعوا البوم مُختلف زى ما اتعودتوا بثقتكم الدائمة فى أسم عمرو دياب ان شالله البوم يليق بيكم صباح الأخبار الحلوة"، فيما أعلن عمرو ديابص عن طرح ألبوم "سهران" خلال الأيام المقبلة.