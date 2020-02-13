شكرا لقرائتكم خبر عن شيريهان تحيى ذكرى وفاة علاء ولى الدين بأول عمل فنى يجمعهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة مختلفة أحيت النجمة شيريهان ذكرى وفاة علاء والى الدين، حيث رحل عن عالمنا فى 11 فبراير 2003، بعد أن قدم أعمال قليلة، لكنها مازالت حاضرة فى أذهان الجمهور، حتى الأجيال التى لم تعاصره.

النجمة شيريهان، نشرت عبر حسابها على "تويتر"، فيديو من فوازير، جمعت بينهما للمرة الأولى، وعلقت شيريهان على الفيديو قائلة "لقائى الأول مع الموهوب المبدع والإنسان النقى المحترم علاء ولى الدين، "فَاطيمة كَريمة وحَليمة".. ما أجملها أيام وصحبة وفن وإبداع .. وما أجمله لقاء .. "ألف ليلة وليلة".



شيريهان على تويتر

الفنان الراحل علاء ولى الدين حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1985 وبدأت علاقته بالفن من خلال والده الفنان سمير ولي الدين في التلفزيون، حيث شارك بالعديد من المسلسلات والسهرات التلفزيونية منذ الثمانينات منها (بابا جاي، زهرة والمجهول)، لينتقل بعدها للعمل في السينما ويشارك في عشرات الأفلام منذ أواخر التسعينيات وحتى اوائل الألفينات والتي من أبرزها عبود على الحدود و الناظر، حلق حوش، ابن عز)، بالإضافة إلى عمله بالسينما والتلفزيون عمل أيضاً في المسرح حيث شارك في عدة مسرحيات منها لما بابا ينام، الابندا.

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ووضعت وزارة الثقافة ملصق "عاش هنا" على منزل النجم الراحل علاء ولى الدين فى مصر الجديدة، تخليدا لذكراه.

ومشروع "عاش هنا" دشنته وزارة الثقافة عام 2018، ويهدف إلى تخليد ذكرى رموز مصر من الرواد والمبدعين الذين أسهموا فى استكمال مسيرة مصر الحضارية عبر تاريخها.

والمشروع عبارة عن لافتة تعلق على بيت أحد الرموز مزودة بخاصية تتيح الدخول على الموقع الإلكترونى للمشروع والتعرف على سيرة الرمز، وهو نتاح التعاون بين جهاز التنسيق الحضارى، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث تم تخصيص موقع إلكترونى يضم السيرة الذاتية للشخصيات التى احتفى بها المشروع والأعمال التى أنجزوها مزودة بصورلأهم هذه الأعمال.