شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات أغنية "هيعيش يفتكرنى" من ألبوم عمرو دياب 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر الهضبة عمرو دياب على البحث فى جوجل، بعد طرح ألبومه الجديد "سهران" مساء أمس الأربعاء، حيث شهدت الأيام الماضية حالة من الترقب بالنسبة لجمهور الهضبة منذ إعلانه موعد طرح الألبوم الذى يضم 14 أغنية من بينهم "سهران"، "هيعيش يفتكرنى"، "عم الطبيب"، "يا روقانك"، "جامدة بس"، "إنتى زى ما إنتى"، "حلوة البدايات"، "مبقاش يناسبك"، "مكانك فى قلبى"، "روح"، "بالضحكة دى".

وننشر كلمات أغنية "هيعيش يفتكرنى"، من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى حيث تقول الأغنية.

أنا قلت أللى محدش قاله

وعملت اللى محدش عمله

يفارقنى أنا راضى وماله

بكرة هيعرف غلطة عمره

هيعيش يفتكرنى

وكل ما يقابل فى بعدى هيفتكرنى

بتمنى بس انه يقابلنى

هيعيش يفتكرني

وكل ما يقابل في بعدي هيفتكرني

بتمني بس انه يقابلني

خليه يشوف بقي مين ابقاله

ده انا ياما عملت حساب زعلو

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انا بعد كلامه وافعاله

ده لا يمكن حاجة هتشفعلو

هيعيش يفتكرني

وكل ما يقابل في بعدي هيفتكرني

بتمني بس انه يقابلني

هيعيش يفتكرني

وكل ما يقابل في بعدي هيفتكرني

بتمني بس انه يقابلني

هيعيش يفتكرني

وكل ما يقابل في بعدي هيفتكرني

بتمني بس انه يقابلني

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمي للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة فى على مدار الصيف الماضى 6 أغان بشكل منفرد، وهم "أول يوم في البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".

ويتعاون عمرو دياب في "سهران" مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، خالد تاج الدين، صابر كمال، أحمد المالكى، والملحنين عزيز الشافعي، عمرو مصطفى، عمرو دياب، محمد يحيى، شريف بدر، والموزعين طارق مدكور، نادر حمدى، أسامة الهندى، رامى سمير، إضافة إلى عدد آخر من الشعراء والملحنين والموزعين.