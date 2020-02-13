شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رانيا يوسف تخطئ فى اسم وزارة الصحة خلال الدعاية لحملة "شلل الأطفال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة رانيا يوسف، بالدعاية لصالح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى تطلقها وزارة الصحة خلال الفترة من 16 وحتى 19 فبراير الجارى، وذلك على هامش مشاركتها فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الرابعة، إلا أن الفنانة رانيا يوسف أثناء التصوير أخطأت فى اسم وزارة الصحة قائلة: "تعلن وزارة السياحة عن حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال"، فقاطعها مسئول التصوير ورد عليها: "وزارة الصحة".

يذكر أن وزارة الصحة والسكان تستعد لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 16 وحتى 19 فبراير الجارى، من خلال الدعاية اللازمة للحملة، واستغلال وجود عدد من الفنانين ونجوم السينما بمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، للدعاية للحملة القومية.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم التنسيق مع بعض الفنانين المشاركين فى مهرجان المرأة بأسوان لالتقاط صور دعائية للحملة، وفى نفس السياق يواصل الفريق الوقائى بالمديرية الدعاية اللازمة قبل انطلاق الحملة من خلال تركيب ونشر اللافتات الدعائية اللازمة للحملة فى الشوارع والميادين فى إطار تواصل جهود مديرية الشئون الصحية بأسوان، بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة أسوان.

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وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن إدارة الطب الوقائى بالمديرية قامت بتجهيز وتدريب عدد 1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة فى أعمال الحملة، والتى تستهدف تطعيم 252363 طفلا على مستوى محافظة أسوان.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير2020 حتى الأربعاء 19 فبراير 2020

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