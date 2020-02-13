رجاء الجداوي في ندوتها بمهرجان أسوان: "ورم أبعدني عن الأزياء ووالدي طلق والدتي بسبب تحية كاريوكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تصوير- علاء أحمد:

قالت الفنانة رجاء الجداوي، إن والدها طلق والدتها بسبب دخول خالتها تحية كاريوكا إلى الوسط الفني، مشيرة إلى أن عمرها كان ٣ سنوات وقتها، وانتقلت للعيش مع شقيقها فاروق وخالتها التي شعرت أنها السبب في الانفصال.

وأضافت رجاء، خلال ندوة تكريمها في مهرجان أسوان لسينما المرأة، أن الجداوي لقب وليس اسما، فجدها الثاني كان من ينبع بالسعودية، وينقل البضائع إلى السويس، واستقر بالسويس وأنجب جدها وأباها ومن هنا جاء لقب الجداوي.

وأوضحت أنها انتقلت من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الارستقراطية بعد عيشها مع خالتها، موضحة أن تحية كانت رافضة دخولها الوسط الفني، بهدف استكمال دراستها في فرنسا.

وأشارت إلى أنها كانت تحتاج لعمل، وعرض عليها أحد أصدقاء خالتها العمل في موقف أتوبيسات، وكل كمسري يحضر ١٢ جنيها يحصل على ٢٠ قرشًا، وكان راتبي ٧ جنيهات و١١ قرشًا.

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وتابعت بالقول إن والدتها خسرت أرضها في التأميم، و"حياة أمي وأشقائي كانت صعبة"، مشيرة إلى أن بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال القطن، الذي جاءت مصادفة، رشحها هنري بركات في دور خديجة بنت المأمور بفيلم "دعاء الكروان"، وتم اختياري أيضا من قبل مصمم أزياء يوناني مصري لأكون عارضة أزياء.

وأوضحت أن الجيل الجديد أذكى من الأجيال السابقة، ولكن ينقصهم العلاقات الودية بينهم، بسبب إيقاع الحياة السريعة وكثرة العدد، ولفتت إلى أن نجوم كبار جدا في بيوتهم دون عمل: "لازم يتكتب ليهم أعمال قبل ما يمشوا".

وأكدت أن فاتن حمامة وسميحة أيوب علماها التمثيل، ففاتن علمتها التقمص وأيضا علمتها أول درس حين دخلت عليها غرفة المكياج وقالت لها طنط فاتن، فطلبت منها الخروج وطلب الإذن وأن تناديها بمدام فاتن حمامة، موضحة أن أشرف عبدالغفور علمها اللغة العربية.

ولفتت إلى أن محمود مرسي لم يكن واثقا فيها، وحين عملا معا وشاهد نجاحها "قالي أول مرة أحب بنت سمره".

وتابعت: "ابتعدت عن دور المرأة الاستقرارطية بسبب كلمة لبنتي، حين ظنت إني شريرة"، مستطردة: "أول ما مثلت كان نفسي أكون سناء جميل في بداية ونهاية".

وعن سبب ابتعادها عن عروض الأزياء، قالت: "عادل إمام عرض على المشاركة معه في المسرح، وقلت له خايفة على جمهورك من تقل دمي، لكنه أصر وله الفضل مع سمير خفاجي في تعليمي المسرح، وعروض مسرحية الواد سيد الشغال كانت تزامنا مع مواعيد عروض الأزياء وكانت مصابة بورم في الغدة زاد من وزني، ولم يكون مناسبا وقتها المشاركة في العروض، فاعتزلت وركزت في التمثيل"، مضيفة:" مع تقدمي في العمر أصبحت أدوار مختلفة وأحلى".