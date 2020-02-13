مخرج "ولاد إمبابة".. المسلسل لا علاقة له بمنطقة إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد المخرج ممدوح زكي أن أحداث مسلسل "ولاد إمبابة"، الذي يقوم ببطولته: "الفنان سمير غانم، والفنانة فريدة سيف النصر"، لا تدور في منطقة إمبابة، ولا علاقة للعمل بالمنطقة نفسها.

زكي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قال: "كل ما في الأمر هو اسم الشخصية التي تلعبها الفنانة فريدة سيف النصر، وتحمل اسم (إمبابة)".

وعن مشاركة مجموعة من نجوم الأغنية الشعبية في المسلسل، قال: أغلبهم ومنهم الفنانون: "أحمد شيبة، سعد الصغير، نادر أبوالليف، وريكو الذي يشارك بالتمثيل فقط"، وإن كنا نفكر في أن تكون أغاني المقدمة والنهاية بالمسلسل جماعية بمشاركتهم".

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وأضاف المخرج: "بدأت التحضير للتصوير منذ 15 يومًا مع تجهيز الديكورات، وصورنا أمس الأربعاء أول المشاهد في ديكور الحارة بأستديو السمنودي في شبرامنت، ومن المقرر أن ينضم مغني المهرجانات "حسن شاكوش" للمسلسل، الأسبوع المقبل حسبما أكدت لي الشركة المنتجة".

وأضاف: "من المقرر أن يصور شاكوش مشاهده الأسبوع المقبل، ورغم أن المسلسل يضم نخبة من نجوم الأغنية الشعبية، مثل: "أحمد شيبة، سعد الصغير، نادر أبوالليف، وريكو"، إلا أن بعضهم يشارك ممثلاً فقط".

مسلسل: "ولاد إمبابة" بطولة عدد من النجوم، من بينهم: "سمير غانم، فريدة سيف النصر، أحمد شيبة، سعد الصغير، شمس، نادر أبوالليف، برلنتي فؤاد، عبدالله مشرف، مراد فكري، محمود فارس، هاني الأسمر، إسماعيل فرغلي، ومحمد فاروق"، كما يشاركهم البطولة نجوم فرق المهرجانات: "أوكا، أورتيجا، يسرا المسعودي، وبوسي شاهين"، والمسلسل من تأليف أيمن بكري، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.