صناع "اختراق 2" يصورون الجزء الثاني في مصر والسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يواصل فريق عمل مسلسل "اختراق 2"، تصوير مشاهد المسلسل في مصر، وبعد الانتهاء من تصويرها يتجه صناع العمل إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال باقي المشاهد.

وقال مؤلف المسلسل، محمود حمدان، في تصريح لـ"الخليج 365"، إنه سيعرض في شهر رمضان المقبل، ويأتي تكملة للجزء الأول الذي تم تصويره بالكامل في صربيا، على أن ينقسم تصوير الجزء الحالي بين مصر والسعودية.

وأضاف حمدان: "المسلسل بطولة الممثل السعودي طلال السدر، والفنان أحمد عيد، ومي سليم وراندا البحيري، وغيرهم من النجوم المصريين".

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ومسلسل "اختراق"، عرض الجزء الأول منه فى رمضان الماضي عبر القناة السعودية SBC، وحقق نجاحًا كبيرًا فى الخليج، وتدور أحداث المسلسل حول الإرهاب وآثاره على المجتمعات، وذلك من خلال قصة طبيب يجد نفسه متورطًا رغم أنفه ضمن جماعة إرهابية.

وغاب الفنان أحمد عيد غاب الدراما التليفزيونية منذ مشاركته في بطولة مسلسل "صاحب السعادة" بطولة النجم عادل إمام، عام 2015.

يشارك عيد فى بطولة المسلسل مجموعة من النجوم منهم مى سليم، ومحمود حمدان، ونضال نجم، وطلال السدر، ومحمد العيسى، وحسن عيد، ووائل عبدالعزيز، وهو من تأليف محمود حمدان ويشارك فى التأليف فضل توشنا، وإخراج أحمد حسن، ومن المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل.