الليلة.. عبير صبري ضيفة برنامج "فين دي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحل الفنانة عبير صبري، مساء الليلة، ضيفة على برنامج "فين دي"، على إذاعة "نغم إف إم"، الذي يقدمه الفنان إدوارد.

البرنامج يذاع في تمام السادسة ويستمر حتى الثامنة مساءً، وتتحدث "عبير" خلال البرنامج عن أحدث أعمالها الفنية.

يذكر أن عبير صبري تشارك في بطولة مسلسل "الأخ الكبير" الذي يعرض حاليا على إحدى القنوات، وهو من بطولة محمد رجب، دينا فؤاد، هبة مجدي، أيتن عامر، محمود حجازي، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.