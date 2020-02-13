محمد جمعة في كواليس "فرصة تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان محمد جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من كواليس مسلسله الجديد "فرصة تانية"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2020.
وظهر "جمعة" في الصورة برفقة ياسمين صبري، والمخرج مرقس عادل، وعلق: "الحلوين بزيادة".
وكان محمد جمعة قد احتفل بتوقيع كتابه "كله رايح"، في معرض الكتاب، وهو كتاب يتناول قصة حياة "عم ضيا"- الشخصية الشهيرة التي قدمها في مسلسل الوصية- بشكل ساخر.
يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، إدوارد، نهال عنبر، هبة عبدالغني، ومن إخراج مرقس عادل.
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