5 أغانٍ من ألحانه.. عزيز الشافعي يحتفل بألبوم "سهران"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفل الملحن عزيز الشافعي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بألبوم "سهران"، للفنان الكبير عمرو دياب.
وعلق: "الحمد لله، في منتهى السعادة إني موجود لأول مرة في ألبوم للهضبة، وسط كوكبة من الزملاء المبدعين وبهنيهم جميعًا، كلنا كفنانين مصريين فخورين بعمرو دياب وفنه تأثيره اللي عدى حدود االشرق الأوسط من زمان، وما زال على قمة الفنانين العرب".
وتابع: "ربنا وفقني أكون عامل 5 أغانٍ منهم اسم الألبوم، وبحتفل معاكم وأنتم الأصدقاء الغاليين والمحبين الداعمين باليوم المهم ده بالنسبة لي وبتمنى يعجبكم شغلي في ألبوم سهران، عمرو دياب 2020".
عزيز الشافعي لحن 5 أغانٍ في ألبوم عمرو دياب الجديد، وهي "سهران"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، كما كتب ولحن أغنيتي: "زي ما إنتِ"، و"بالضحكة دي".
وطرح الفنان الكبير عمرو دياب أمس، ألبومه الجديد "سهران"، ويضم الألبوم 14 أغنية، أبرزها: "هيعيش يفتكرني"، "عم الطيب"، وغيرها.
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