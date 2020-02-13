تراند اليوم : مصر.. وفاة بطل مسلسل «الستات مايعملوش كده»



فجع الوسط الفني اليوم بوفاة واحدًا من أبرز الذين أثروا الحياة الفنية في مصر بالعديد من الأفلام والمسلسلات التي تركت انطباعًا لدى الجمهور.

حيث رحل عن عالمنا الكاتب والسينارست صلاح المعداوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ83 عامًا.

أعلن ذلك السيناريست المصري أيمن سلامة، حيث نشر صورة تجمعه بالكاتب الراحل، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق عليها قائلاً: "الكاتب صلاح المعداوي في ذمة الله.. افتقدنا اليوم كاتبا ومثقفا كبيرا يحمل قضايا وطنه في قلبه.. هو واحد من مؤسسي جمعية مؤلفي الدراما وكان يشغل منصب الأمين العام حتى وفاته منذ قليل بعد صراع مع المرض، نسأل الله العظيم أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته، اللهم آمين".

والسيناريست صلاح المعداوى يعد كاتب قصة وسيناريو وحوار من مواليد عام 1936، حاصل على شهادة ليسانس الآداب قسم الصحافة، تقلد العديد من المناصب مثل المستشار الإعلامى لهيئة الكتاب ووكيل وزارة الثقافة، من أبرز مسلسلاته (الستات ما يعملوش كده، أبو الفلوس، زوجة بالكمبيوتر)، ومن مسرحياته (حالة عم إبراهيم الفار، اللى نفسه فى حاجة يقولها).

وقدم عشرات الفنانين والفنانات التعازي في الكاتب الراحل، داعين له بالرحمة والمغفرة، مشيرين إلى أنه كان أحد أبرز كتاب الجيل القديم.



