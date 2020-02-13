فيديو تعنيف يثير غضب أحلام.. وتطالب الجمهور بإعادة نشره

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام شامسي، مقطع فيديو عبر حسابها في إنستغرام، أثارت به مشاعر العديد من جمهورها.

وتضمن مقطع الفيديو الذي نشرته الفنانة الإمارتية فتاة تتعرض للتعنيف داخل أحد الصفوف المدرسية، من قبل فتاة أخرى تدعى “ملينا” ولا تعرف صفتها ومن تكون، كما ظهرت ملينا وهي تهدد الفتاة الأخرى بأن لا تقوم بإخبار أحد عما جرى.

وطالبت أحلام جمهورها ومن يشاهد الفيديو أن يقوم بإعادة نشره؛ إذ قالت: “لأني أم لثلاثة أطفال أعرض هذا الفيديو وأتمنى من الجميع أن يقوم بإعادة نشره أرجوكم”.

وتابعت: “وهاذي البنت ((ملينا)) من هي ولماذا تهدد الطالبة بهذه الطريقة المرعبة البشعة ولازم تنطرد من المدرسة وش هالاجرام وجعني قلبي كاني اشوف فيلم رعب الله يحمي بناتي وبنات الناس أجمعين يارب”.

واختتمت كلامها بتأكيدها بأن الجهات المختصة ستقوم بمعالجة الأمر قائلة: “وأنا متاكدة أن المسؤولين ما راح يقصرون في اتخاذ الإجراء اللازم ضدها لأنها أكيد مستمرة فيما هي عليه”.

وتعاطف الجمهور مع الفتاة المعنفة واصفين “ملينا” بأقسى العبارات والوصوف، خصوصا أن ما تقوم به بالفعل يستفز المشاعر ويؤذي نفسية الفتاة التي تتعرض للتعنيف أمام زملائها الطلبة.

واستطاع بعض المعلقين على الفيديو جلب الحساب الشخصي للفتاة “ملينا” على إنستغرام، والتي اتضح أنها “بلوغر” والتي كثيرا ما تستخدم تطبيق “تيك توك” لعرض مقاطع الفيديو الخاصة بها.

كما اتضح أن “ملينا” تكون صديقة ابنة إحدى المذيعات الشهيرات؛ إذ يوجد عبر حسابها العديد من الصور التي تظهر فيها المذيعة إلى جانب ابنتها وصديقتها “ملينا”.

يذكر أنه حتى الآن لم يعرف من أين جاء الفيديو وفي أي مدرسة أو دولة حدث، ولم يجر الإعلان عما إذا كانت الجهات الرسمية ستتدخل في هذا الموضوع.