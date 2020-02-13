فيديو .. أنغام تضيف نكهة خليجية لحفل دار الأوبرا المصرية

أحيت الفنانة أنغام حفلاً غنائياً كبير داخل دار الأوبرا المصرية،أمس الأربعاء ،وذلك ضمن فعاليات احتفالات عيد الحب.

ورفع الحفل شعار كامل العدد، مع تفاعل كبير مع أغنيات أنغام التي قدمتها على مدار ساعتين، حيث قدمت باقة غنائية من أشهر أعمالها ومنها" أنا ساندة عليك،

ياريتك فاهمني، أساميك الكتيرة، أكتبلك تعهد، بقول نسياك، متطمنة، جتة ناقصة، هتمناله الخير".

وأعطت أنغام نكهة خليجية دسمة لجمهور الأوبرا المصري، وهو أمر من النادر حدوثه في حفلاتها في مصر، حيث قدمت أغنيتي"قلبي معي،

لاتهجى" التي تتسم بصدى سماعي واسع لدى جمهورها والأخص الخليجي.

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بالإضافة إلى مجموعة من أغانيها القديمة التي مازالت تحتفظ ببريقها حتى الآن ومنها" بعتلي نظرة، عرفها بيا، بتحبها ولا، عمري معاك"

كما تستعد أنغام لحفليها في الكويت، أحدهما ضمن مهرجان هلا فبراير، بتاريخ 20 فبراير، والآخر احتفالاً باليوم الوطني بتاريخ 14 فبراير.