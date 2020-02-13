رامي جمال يقترب من النصف مليون بأغنية "بيهم كلهم" على يوتيوب

اقتربت أغنية "بيهم كلهم" للفنان رامي جمال من حاجز النصف مليون مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها على موقع الفيديوهاتالشهير "يوتيوب".
الأغنية كلمات: أحمد المالكي، ألحان: رامي جمال، توزيع: وسام عبدالمنعم.
يذكر أن رامي طرح أولى أغنياتهالجديدة "سقف" التي تتضمن ألبومه الجديد "أنا لوحدي"، منذ ما يقرب من 3 أيام، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، إضافة إلى تصدرها المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب".
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