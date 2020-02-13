خاص بالصور- ميلاد يوسف وروبين عيسى يجتمعان في فيلم "عنها"

ميرنا وليد - بيروت - بدأت المخرجة ​رباب مرهج​ تصوير فيلمها الروائي القصير بعنوان "عنها" وهو من تأليفها وبطولة ​ميلاد يوسف​ و​روبين عيسى​. ويتناول الفيلم حكاية امرأة وكيف تعرضت للخيانة والتعذيب من أجل المال وحرية واهمة، هي روح هائمة حاولت أن تكون، أسموها غيمة ولكن كبلوها في الأرض، وسط مجتمع تتخبط فيه أرواح بين القبح والجمال، وهي مونولوجات متعبة لضمير، لإمرأة تعارك الحياة، وهي ضحية تسعى للتمرد والرفض ولأن تكون هي.

ويشارك في الفيلم أيضاً كل من كرم الشعراني و​فايز قزق​ ونجاة محمد وسلمى سليمان ووحيد قزق وفاضل وفائي. ويشار إلى أن ميلاد يوسف سيطل خلال شهر رمضان بعملين هما "سوق الحرير" و"الحب جنون"، بينما اكتفت روبين عيسى بمسلسل "ببساطة" خاصة أنها انشغلت بعرض مسرحية "هوى غربي" مع المخرج ​غسان مسعود​.