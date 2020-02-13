أنغام تعلن إصابتها بمرض دقيق في صوتها..فهل تغيب عن الساحة الفنية؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة المصرية ​أنغام​ في حفلها بدار الاوبرا المصرية انها اصيبت بمرض دقيق يؤثر على جهازها التنفسي وبالتالي على صوتها العام الماضي، وعلى الرغم من انها شفيت من ذلك الداء إلا أنها هذا العام تفاجأت بإصابتها بمرض التهاب الجيوب الأنفية وهو ما يؤثر بشكل كبير علي صوتها.

أنغام لم تكن تريد ان تعلن هذا الامر وتخيف محبيها الا ان الموضوع جاء في اطار التوضيح لعدم ردها على الجمهور الذي كان يشيد بأدائها حفاظا على صوتها لكنها فضلت ان تعلن الخبر بنفسها وتبرر عدم تفاعلها مع الجمهور كما عودته في السابق. لم يعرف ان كانت أنغام ستبتعد في الفترة الحالية ريثما تستعيد عافيتها الكاملة

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