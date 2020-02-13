خاص الفن- ليليان نمري: "هذا الدور يأخذ كل وقتي وأكتب مسلسل كوميدي"

ميرنا وليد - بيروت - تتابع الممثلة اللبنانية ​ليليان نمري​ تصوير مسلسلها الجديد الذي بدأ عرضه "ما فيي 2 " وقالت: "اتابع تصوير دوري تفاحة في "ما فيي" وهو يأخذ كل وقتي نظرا لكبر الدور بهذا الجزء وايضا يأخذ مني مجهود نفسي لأني اتعلق جدا بهذا الدور وسعيدة بأصداء الحلقات الاولى من المسلسل في هذا الجزء".

وتابعت: "موعودة بعمل جديد بالفترة المقبلة لكني لم استقر بعد عليه، واتابع بوقت الفراغ كتابة مسلسل كوميدي على امل ان يرى النور يوما ما عكس مسلسلاتي القديمة التي كتبتها ولم تبصر النور".

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