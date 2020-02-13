تراند اليوم : قضية دعارة كانت ستنهي مستقبل ” زيزي مصطفي “

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة زيزى مصطفى واسمها الحقيقي زينب مصطفى نصر، والتي اشتهرت بـ زيزى مصطفى فى 2 يونيو 1945، حصلت على دبلومة فى الإذاعة المصرية، بدأت العمل فى مجال الفن مبكرة، حيث كانت تبلغ من العمر 16 عاما من خلال مشاركتها فى فيلم” بين السماء والأرض” مع الفنانة هند رستم.

واجهت الفنانة زيزى مصطفى، العديد من الأزمات فى حياتها الخاصة بعيدا عن مجال الفن.

كانت الفنانة زيزى مصطفى، من بين المتهمات في قضية شبكة الدعارة التي كانت تديرها “ميمي شكيب” فى منزلها بعد وفاة زوجها الفنان سراج منير، والشهيرة بـ الرقيق الأبيض، وذلك فى في عام 1974، حيث وُجهت إليها تهمة الممارسة نظير مبلغ 50 جنيها إلا أنها نفت ممارستها للدعارة في التحقيقات.

عانت الفنانة زيزى مصطفى، فى الفترة الأخيرة من إصابتها بمرض قلبي وعائي، والذى جعلها تبعد عن الفن قبل وفاتها بعام واحد، حيث كانت آخر أعمالها مسلسل” راجل وست ستات” فى 2007، وتوفيت فى منزلها بمصر الجديدة، يوم 13 فبراير عام 2018 عن عمر يناهز 62.