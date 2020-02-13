تراند اليوم : محمد هنيدى يداعب عمرو دياب بالسخرية – إتفرج

سخر الفنان محمد هنيدى من أغنية “سهران” إحدى أغانى ألبوم عمرو دياب الجديد من خلال مقطع فيديو من فيلم “فول الصين العظيم”.

وعلق هنيدى على الفيديو: “وانا قاعد سهران”.

وطرح عمرو دياب ألبوم جديد “سهران” منذ ساعات قليلة والذى يعد الألبوم الـ 35 فى مسيرة عمرو دياب الفنية.

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وتعاون مع الهضبة في الألبوم عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي.

وينتظر الجمهور حفل عمرو دياب، يوم الجمعة 28 من فبراير المقبل، بقاعة المنارة في التجمع الخامس، للاحتفال بألبوم “سهران”.