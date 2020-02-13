رسالة نارية من دعاء فاروق إلى محمد رمضان : ” مش معقول الإحداث .. حضرتك بتكيد زي النسوان “

كتب امير فتحي في الخميس 13 فبراير 2020 12:47 مساءً - مازالت التعليقات حول أزمة الفنان المصري ” محمد رمضان ” والطيار ” أشرف أبو اليسر ” الذي تم توقيفه عن العمل بعد نشر رمضان صورا له من كابينة القيادة بالطائرة وهو ما يخالف قوانين عمله .
وبعد التصريحات التي خرج بها كلا من الطرفين وآخرها المنشور الذي نشره الفنان محمد رمضان عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” ساخرا من الطيار .
حيث نشر محمد رمضان فيديو له وهو نائما على سرير من داخل غرفة العمليات وبطنه مكشوفة وبها آثار خياطة عقب عملية جراحة وعلق عليه قائلا : ” الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة ” .
وهو الأمر الذي أثار الجدل وغضب الكثير من المتابعين حول سخرية محمد رمضان واستهزائه مما تعرض له الطيار .. فعلقت الإعلامية المصرية ” دعاء فاروق ” على ذلك في منشورا لها عبر حسابها على موقع انستجرام قائلة : ” هل تعلم يا نجم النجوم أن هناك ما يسمى بالمن والأذي في القرآن الكريم فإذا عرضت المساعدة على أحد ثم فضحته بنشر هذا العرض أو هذه المساعدة على الملأ فهذا يسمى من وأذى ” .
وتابعت : ” أي أنه حبط عملك ولا قيمة له لا دنيا ولا آخرة .. هل تعلم يا نمبر وان أن المنظرة بفعل الخير وبمساعدة الناس اسمها رياء والرياء يا نجم هو الشرك الخفي الذي لا يقبله من لا شريك له .. هل تدرك يا مبدع أن تعليقك على هذا الفيديو بأن الدكتور اللي صورك اتوقف مدى الحياة اسمه تلقيح بالكلام وكيد وهمز ولمز وسخرية واستهزاء بموقف حزنا له جميعا ” .
وأضافت دعاء فاروق : ” عندنا دم يا أخي بنحس بالناس يا سيدى بتفرق معانا مشاعرهم يا فنان يا حساس .. لم يصبنا فيروس التباهي بأذية مخاليق ربنا والتريقة عليهم بعدها .. حضرتك بتكيد زى النسوان الكيادة الطيار اللي اتوقف بالفعل مدى الحياة بسبب منظرتك .. تاريخ طويل كان يجب أن ينتهي بتكريم وخروج مشرف انتهي بخروج مخزي بسبب فيديوهات جنابك اللي بتبلينا بيها كل يوم ” .
وقالت أيضا : ” مش معقول الإحداث يا محمد خلاص بقي بقالك كتير مهم ومشهور وبتركب كل يوم طيارات خاصة وعربيات من الفضاء وإحنا مصدقينك والمصحف ونبصم بالعشرة إنك واصل وأغنى من سلطان بروناي .. خلاص بقي إحنا زهقنا ومش فارق معانا على فكرة والطيارات الخاصة مش عجبة لأن الكل بيركبها دلوقتي ومفيش ممثل أو مطرب مركبهاش .. من كتر ما شفنا صورها بقت عاملة زى التاكسي الأبيض أنت مزهقتش ” .
وأكملت : ” إحنا مش منبهرين خالص وأنت لسه منبهر .. واحد تاني كان اتكسف واستخبى وراح باس علي راس الراجل اللي اتمنع من شغله لأخر عمره مش يتمنظر بمنتهي الجهل بإنه جاب له شغلانة وهو ممنوع من ممارستها .. الطيار أخطأ وأخذ جزاءه لأخر العمر بسبب سماجة منقطعة النظير غلطته إنه سمح بيها ومش هنكتر سكاكيننا علي الراجل لأنه مش ناقص بعد العقاب الرادع الذي يعتقد البعض أنه يستحقه ويتعاطف معه البعض الأخر ” .
واختتمت دعاء فاروق رسالتها قائلة : ” إنت بقى بسكينتك التلمة شمتان وبتتريق كمان .. يا أخي تغور الشهرة والموهبة وحب الناس لو ماعملتلهاش ألف حساب .. أنا مكانش عندى مشاكل معاك خالص وكنت بقول فرحان بنجاحه وماله أما يفرح إنما تتسبب في أذية الناس وتشمت فيهم كمان يبقي إخص عليك يا محمد يا رمضان ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة نارية من دعاء فاروق إلى محمد رمضان : ” مش معقول الإحداث .. حضرتك بتكيد زي النسوان “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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