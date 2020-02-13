رسالة نارية من دعاء فاروق إلى محمد رمضان : ” مش معقول الإحداث .. حضرتك بتكيد زي النسوان “

كتب امير فتحي في الخميس 13 فبراير 2020 12:47 مساءً - مازالت التعليقات حول أزمة الفنان المصري ” محمد رمضان ” والطيار ” أشرف أبو اليسر ” الذي تم توقيفه عن العمل بعد نشر رمضان صورا له من كابينة القيادة بالطائرة وهو ما يخالف قوانين عمله .

وبعد التصريحات التي خرج بها كلا من الطرفين وآخرها المنشور الذي نشره الفنان محمد رمضان عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” ساخرا من الطيار .

حيث نشر محمد رمضان فيديو له وهو نائما على سرير من داخل غرفة العمليات وبطنه مكشوفة وبها ‏آثار ‏خياطة عقب عملية جراحة وعلق عليه قائلا : ” الدكتور اللي صورني ‏وقفوه عن العمل مدى الحياة ” .

وهو الأمر الذي أثار الجدل وغضب الكثير من المتابعين حول سخرية محمد رمضان واستهزائه مما تعرض له الطيار .. فعلقت الإعلامية المصرية ” دعاء فاروق ” على ذلك في منشورا لها عبر حسابها على موقع انستجرام قائلة : ” هل تعلم يا نجم النجوم أن هناك ما يسمى بالمن والأذي في ‏القرآن الكريم فإذا عرضت المساعدة على أحد ثم فضحته بنشر هذا العرض أو هذه المساعدة على الملأ فهذا يسمى من وأذى ” .

وتابعت : ” أي أنه حبط عملك ولا قيمة له لا دنيا ولا آخرة .. هل تعلم يا نمبر وان أن المنظرة بفعل الخير وبمساعدة الناس اسمها رياء ‏والرياء يا نجم هو الشرك الخفي الذي لا يقبله من لا شريك له .. هل تدرك يا مبدع أن تعليقك على هذا الفيديو بأن الدكتور اللي صورك ‏اتوقف مدى الحياة اسمه تلقيح بالكلام وكيد وهمز ولمز وسخرية واستهزاء بموقف حزنا له جميعا ” .

وأضافت دعاء فاروق : ” عندنا دم يا أخي بنحس بالناس يا سيدى بتفرق معانا مشاعرهم يا فنان يا حساس .. لم يصبنا فيروس التباهي ‏بأذية مخاليق ربنا والتريقة عليهم بعدها .. حضرتك بتكيد زى النسوان الكيادة الطيار اللي اتوقف بالفعل مدى الحياة بسبب منظرتك .. ‏تاريخ طويل كان يجب أن ينتهي بتكريم وخروج مشرف انتهي بخروج مخزي بسبب فيديوهات جنابك اللي بتبلينا بيها كل يوم ” .

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وقالت أيضا : ” مش معقول الإحداث يا محمد خلاص بقي بقالك كتير مهم ومشهور وبتركب كل يوم طيارات خاصة وعربيات من ‏الفضاء وإحنا مصدقينك والمصحف ونبصم بالعشرة إنك واصل وأغنى من سلطان بروناي .. خلاص بقي إحنا زهقنا ومش فارق معانا ‏على فكرة والطيارات الخاصة مش عجبة لأن الكل بيركبها دلوقتي ومفيش ممثل أو مطرب مركبهاش .. من كتر ما شفنا صورها بقت ‏عاملة زى التاكسي الأبيض أنت مزهقتش ” .

وأكملت : ” إحنا مش منبهرين خالص وأنت لسه منبهر .. واحد تاني كان اتكسف واستخبى وراح باس علي راس الراجل اللي اتمنع من ‏شغله لأخر عمره مش يتمنظر بمنتهي الجهل بإنه جاب له شغلانة وهو ممنوع من ممارستها .. الطيار أخطأ وأخذ جزاءه لأخر ‏العمر بسبب سماجة منقطعة النظير غلطته إنه سمح بيها ومش هنكتر سكاكيننا علي الراجل لأنه مش ناقص بعد العقاب الرادع الذي ‏يعتقد البعض أنه يستحقه ويتعاطف معه البعض الأخر ” .

واختتمت دعاء فاروق رسالتها قائلة : ” إنت بقى بسكينتك التلمة شمتان وبتتريق كمان .. يا أخي تغور الشهرة والموهبة وحب الناس لو ‏ماعملتلهاش ألف حساب .. أنا مكانش عندى مشاكل معاك خالص وكنت بقول فرحان بنجاحه وماله أما يفرح إنما تتسبب في أذية الناس ‏وتشمت فيهم كمان يبقي إخص عليك يا محمد يا رمضان ” .