تفاصيل اغتصاب خليجي لفتاة قاصر بوحشية وتصويرها عارية

كتب امير فتحي في الخميس 13 فبراير 2020 12:47 مساءً - اغتصب شاب كويتي فتاة قاصر بطريقة وحشية في المغرب، ويصورها عارية لاستغلالها جنسيا. وتسببت هذه الواقعة في حالة من الغضب والاستياء في المغرب جراء هروب المغتصب الكويتي من المغرب لبلاده، رغم منعه من السفر.

وكان المتهم بالاغتصاب تمتع بالسراح المؤقت رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة الكويت للقضاء المغربي.

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