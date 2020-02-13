عبدالله الرويشد يستقبل عيد الحب بكليب ”سولف عليّ”

متابعة بتجــــــــرد: طرح الفنان الكويتي عبدالله الرويشد كليب أغنية “سولف عليّ” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. وأغنية “سولف عليّ” من ألحان عبدالله الرويشد، كلمات مطيع العوني، توزيع جورج قلته ومكس وماستر م.ايهاب نبيل. تجدر الإشارة إلى أن الأغنية صدرت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي وحققت حتى الآن أكثر من 100 ألف مشاهدة عبر قناة “روتانا” على موقع “يوتيوب”.

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