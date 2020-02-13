“بيهم كلهم”.. ثاني أغاني ألبوم رامي جمال الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان المصري رامي جمال ثاني أغاني ألبومه الجديد “أنا لوحدي” بعنوان “بيهم كلهم” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى بالتعاون مع شركة “نجوم ريكوردز”.

الأغنية رومانسية تناسب أجواء عيد الحب، كلمات أحمد المالكي، ألحان رامي جمال، توزيع موسيقي وتسجيل غناء وسام عبد المنعم.

وحقق فيديو الأغنية نصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة على إطلاقه عبر قناة “نجوم ريكيردز” في موقع “يوتيوب”.

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وكان رامي جمال قد طرح بداية الأسبوع الحالي كليب أغنية “سقف”، كلمات مصطفي حسن، ألحان بلال سرور وتوزيع توما، وحقق العمل أكثر من خمسة ملايين مشاهدة.

ألبوم رامي جمال “أنا لوحدي” يضم مجموعة من الأغاني التي تعاون فيها مع عدد من الشعراء نذكر منهم، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، ومحمد عاطف، وأحمد المالكي، وشادى نور، ومصطفى حسن، ومحمد ابو نعمه، ورقيه عبد العزيز، وأحمد عرفان، وأحمد تبارك، وطارق فيصل والملحنين مدين، وياسر نور، وبلال سرور ومحمد أنيس، وغريب، وشريف بدر، والموزعين توما، وأحمد إبراهيم، وتميم، وكريم عبد الوهاب، وشريف مكاوي، وسام عبد المنعم، وأحمد المغربي، ووسام، ونادر حمدى.