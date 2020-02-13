أحلام تتصدّر “تويتر” في عيدها والإحتفالات تعمّ صفحاتها

متابعة بتجــــــــــرد: يحتفل جمهور ومحبّو النجمة الإماراتية أحلام بعيد ميلادها اليوم في ١٣ شباط/فبراير بطريقة مميّزة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد انهالت المعايدات ورسائل التهنئة على أحلام من متابعيها في مختلف البلدان العربية ودول الإغتراب حيث أعربوا لها عن محبّتهم الكبيرة بأصدق الكلمات والتصاميم.

وكان لافتًا أن عشاق أحلام وحّدوا صورتهم الشخصية بصورة مميّزة تم تصميمها خصيصًا لهذه المناسبة كما وتصدّر هاشتاغ #HBDQueenAhlam قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر” في مختلف بلدان الخليج والوطن العربي.

من أسرة موقع بتجـــــــرد، نتقدّم بأحرّ التهاني من أحلام في هذه المناسبة ونتمنى لها دوام السعادة والنجاح على الصعيدين والفني والشخصي.