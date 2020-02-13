محمد رمضان وفيديو السخرية من الطيار.. انقسام جماهيري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سخر الفنان المصري محمد رمضان من الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر على خلفية الأزمة المتصاعدة بينهما وتبادل الاتهامات.



وبث رمضان مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "انستقرام" يسخر من الموقف، ويرفض تحميل الطيار له مسؤولية إيقافه عن العمل بعد التقاط صور بقمرة الطائرة خلال تحليقها.

وظهر رمضان، خلال الفيديو، في غرفة عمليات ويوجد جرح ببطنه، قبل أن تتحرك الكاميرا نحوه وجهه وعلق بسخرية: "الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو بين مؤيد لتصرفات الفنان باعتباره يدافع عن نفسه أمام هجوم الطيار الموقوف، ومعارض له بدعوى عدم مراعاة أزمة الطيار الذي أوقفته السلطات عن العمل مدى لحياة.



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وبدأت الأزمة عندما نشر محمد رمضان فيديو من داخل قمرة القيادة بالطائرة أثناء سفره إلى السعودية.

وكتب: "في تجربة هي الأولى من نوعها.. هنقوم نسوق الطيارة"، وأمسك بعض الأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة، ما فجر أزمة وعاقبت وزارة الطيران المدني أبو اليسر بالحرمان من عمله مدى الحياة.