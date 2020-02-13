خاص- العاصفة تحجز مروة ناجي في لبنان

بدأت النجمة المصرية مروة ناجي تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت ادارة المخرج فادي حداد ومن انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز وذلك في تعاون ثانٍ يجمع التريو مروة وفادي والشركة بعد كليب “حبيت من قلبي” الذي حقق نجاحاً كبيراً.

“حداد” الذي بدأ تصوير الأغنية منذ يومين في منطقة “الجية”، أضطر الى تجميد التصوير حالياً بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان خاصة ان لا زال أمامه يوم واحد تصوير في منطقة “فقرا” والطرقات غير سالكة بسبب تراكم الثلوج. وقد تم تأجيل التصوير عدة أيام الى حين تحسن حالة الطقس.

وكان المخرج فادي حداد قد أكد في دردشة سابقة معنا الى أن الأغنية درامية جميلة جداً والعمل راقٍ حيث يتم تصوير القصة الدرامية بمناظر خلابة ورائعة في لبنان. وأكد أن الجمهور على موعد مع عمل مميز قريباً.

وكانت مروة ناجي قد أكدت في مقابلة سابقة أن “لايف ستايلز ستوديوز” كان لها الفضل الأكبر في نجاح العمل ووصوله الى عدد كبير من المشاهدين، خصوصا بعد اختيار الشركة للمخرج المبدع فادي حداد ليتولى مهمة إخراج الكليب، معتبرة ان الشركة بهذا الاختيار قد حققت حلمها كونها من أشد المعجبين بإبداع فادي حداد وكانت تتمنى منذ صغرها أن يجتمعا بعمل خاص.