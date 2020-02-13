خاص- بلقيس تدعو لنبذ الكراهية في “أرجُوك”

أطلقت النجمة بلقيس فيديو كليب جديد لأغنية “أرجوك” من اخراج احمد عبد الواحد الذي اعتمد فكرة حملت رسالة إنسانية مهمة.

بلقيس أحبت أن توثق من خلال العمل قصة شقيقتين وقع الخلاف بينهما بعدما تزوجت واحدة منهما شاباً استولى على كل ممتلكات العائلة بعدما منحته كل شيء من خلال وثيقة قانونية، هذا ما أثر على حياة والدتهما التي توفيت جراء الحزن ووقع الخلاف بين الشقيقتين والابتعاد عن بعضهما.

خلال أحداث الكليب تعلم بلقيس ان شقيقتها تعرضت لحادث سير مروع فتسارع الى المستشفى لتراها ولكن شقيقتها توفيت وذلك ضمن اداء رائع لبلقيس التي أطلت من دون مكياج، وثياب عادية وبكت وتأثرت جداً في تأدية هذا المشهد كما أكدت في تعليق لها.

ووجهت بلقيس في نهاية الكليب رسالة الى الجميع، وكتبت “بادروا بالسلام قبل فوات الأوان ولا تجعلوا الكبرياء يفقدكم أجمل الأشخاص والعلاقات”.

تفاعل جمهور بلقيس مع الأغنية تحت هاشتاغ #ارجوك_بلقيس حيث تلقت مئات الرسائل التي قامت بإعادة نشرها عبر حسابها على تويتر.

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كما كان لافتاً ان كليب “ارجُوك” احتل الترند في اليوتيوب بأكثر من ١٢ دولة عربية: عمان، اليمن، السعودية، الامارات، الكويت، البحرين، ليبيا، المغرب، العراق، الاردن، الجزائر ومصر.

نشير أن أغنية “ارجُوك” هي من ألبوم بلقيس “أراهنكم” الذي أطلقته في عام 2017، وهي من كلمات احمد العلوي، الحان احمد الهرمي وتوزيع سيروس.

مفاجآت وأعمال فنية قادمة للنجمة بلقيس خلال شهر فبراير، أبرزها مشاركتها في مهرجان “فبراير الكويت” على مسرح دار الأوبرا الكويتية في ١٣ الجاري ومشاركتها في مهرجان “صناع الأمل” في دبي ٢٠ الجاري على مستوى الوطن العربي.

نذكر ان بلقيس أطلقت منذ شهر أغنية جديدة بعنوان “يا قلبي توب” على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب. وهي من كلمات رامي الهادي، الحان علي سالم، توزيع تراث نمير، هندسة صوت وماسترنغ سامر سالم.