دنيا بطمة وشقيقتها تخضعان للتحقيق من جديد

Feb 13, 2020
خضعت الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها إبتسام للتحقيق في المحكمة الابتدائية في مراكش لمدة خمس ساعات في الدعوى المقامة ضدهما في قضية حساب “حمزة مون بيبي” وذلك لإستكمال التحقيقات.
بسبب هذه الدعوى فإن دنيا بطمة ممنوعة من مغادرة المغرب بعد معطيات جديدة ظهرت في القضية خلال التحقيقات.
كما شهدت الجلسة مظاهرة انقسمت بين مؤيد لدنيا وشقيقتها وبين مطالبين بمحاسبتهما.
كذلك وقبل استكمال التحقيقات بأيام نُظمت مظاهرة للمطالبة بمعاقبة من يثبت تورطهم في القضية.
وكان اسم دنيا بطمة قد ورد في ملف صاحب حساب الفاضح “حمزة مون بيبي” والمتهم بابتزاز المشاهير والفنانين وفضحهم.
وكشفت بعض الصحف المغربية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تولّت التحقيق في هذه القضية، وكشفت تورُّط بعض الأشخاص بالحسابين “أدمين حمزة مون بيبي” و”حمزة مون بيبي” من بينهم شخصيات معروفة بمواقع التواصل الاجتماعي، على رأسهم الفنانة ابتسام بطمة، الشقيقة الكبرى لدنيا بطمة، وصديقة مقرّبة لها بالاضافة الى بعض الاشخاص.
ومنذ شيوع الخبر، لفتنا غياب دنيا بطمة عن القيام بأي نشاط فني بعدما كانت تحيي أسبوعياً حفلات في المغرب وخارجها، بالاضافة الى استثمار نجوميتها لتعينها سفيرة لماركات اعلانية عديدة، إلا أن كل هذا اختفى منذ ورود اسمها في القضية حيث اقتصر نشاطها على نشر صور خاصة لها ضمن أجواء عائلية وذلك بعدما تم منعها من السفر خارج المغرب الى حين استكمال التحقيقات
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