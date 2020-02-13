نادين نجيم لباميلا الكيك: أتمنى لك الحظ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، للمرة الأولى على انتقادات مواطنتها الفنانة باميلا الكيك لها، بشأن دخولها الفن من بوابة "ملكات الجمال فقط" وأنها لا تستحق لقب ممثلة نهائيا، مؤكدة أنها رفضت التعليق؛ لأن كل شخص يعرف قيمته ووضعه جيدا، على حد قولها.

وقالت نادين خلال لقاء لها عبر برنامج "et بالعربي": "لو كنت أريد الرد كنت رديت وقتها، لكن مثل هذه المواضيع ما تستحق الرد، أولا لأن كل شخص يعرف نفسه جيدا، وليس من المفروض أن تهزه هكذا مواضيع ثقته في نفسه.. والأهم هو رأي الجمهور اللي أكيد بيكون الحكم والفيصل وبالنهاية بتمنلها التوفيق في فيلمها الجديد".

وأضافت نادين: أتمنى لها الحظ من قلبي، وأبارك لها على فيلمها الجديد.

وعن البوست الذي قيل إنها نشرته كرد غير مباشر على باميلا فقالت: "إنها دائما ما تنشر حكما؛ لأن متابعيها غالبيتهم من الشابات من عمر 18 إلى 25 سنة وأنها تنشر هذه الحكم ليستفيدوا منها في حال شعروا بالإحباط".

وكانت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك هاجمت نادين نجيم في لقاء تلفزيوني قائلة: "هي محببة وشكلها حلو وأدائها حلو.. ولكن بالخمس سنين اللي عرضت أدوارها فيهم ما كنا عم نشوف أداء تمثيلي".

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ووجهت الكيك حديثها للمنتج صادق الصباح، قائلة: "شو هالرؤية اللي عندك يا صباح، اللي ما عندك غير ممثلة وحدة 5 سنين عم تبني آمالك فيها وعليها".

وانتقدت الممثلة اللبنانية النجمات اللاتي دخلن عالم الفن من بوابة مسابقات ملكات الجمال، وآخرهن مايا رعيدي التي رشحت لتؤدي دور ملكة الجمال السابقة "جورجينا رزق" ضمن مسلسل تدور أحداثه حول سيرة حياة علي حسن سلامة، والذي تزوج جورجينا رزق بعد علاقة حب طويلة.

الجدير بذكره أن الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم قد نفت ما تردد بشأن اقتباس قصة مسلسلها الجديد"النقيب سما" من العمل التركي "عزيزة" والذي توقف عرضه بعد أقل من شهر بعد تراجع نسب المشاهدة الخاصة به، مؤكدة أن مسلسها الجديد يأتي في قالب بوليسي ودرامي مشوق.

وقالت نادين عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام": "نهاركم حلو أول شي أتمنى الأيام يلي جاي تكون رواق وسلام وخير علينا كلنا إن شاء الله وإدعولنا بالتوفيق بلشنا تصوير وعم نحاول قدر المستطاع نكون إيجابيين ومتفائلين ويارب العمل يعجبكم.

وأضافت نادين: "أما بالنسبة لقصة العمل الأخبار المتداولة غير صحيحة العمل ما إله أي علاقة بمسلسل عزيزة، مسلسل 2020 قصة جديدة تدور حول أحداث بوليسية درامية ورومانسية مع صراعات داخلية بتوجع القلب مابدي إحكي كثير عن دوري بترك التعليق إلكم لما ينعرض المسلسل النقيب سما.