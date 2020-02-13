ممثلة شهيرة تنعت ناتالي بورتمان بالمخادعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كانت ناتالي بورتمان واحدة من أبرز النجمات اللاتي خطفن الأنظار بإطلالاتهن في حفل الأوسكار يوم الأحد الماضي، ولكن إطلالتها عرضتها لانتقادات حادة.

واختارت ناتالي في الأوسكار إطلالة من توقيع "ديور"، إذ ارتدت فستانًا أسود ذا تطريزات ذهبية، وأكملت إطلالتها بكاب أسود أنيق يحمل رسالة خاصة، حيث جاء مزودًا بتطريزات على هيئة أسماء المخرجات اللاتي تم استبعادهن من الحفل ولم يتم تكريمهن.

وعلى الرغم من أن لفتة ناتالي لدعم المخرجات لاقت استحسان الكثيرين ووصفوا لفتتها بالشجاعة، إلا أنها اثارت غضب الممثلة الأمريكية الشهيرة "روز مكغوان"، والتي سرعان ما هاجمت ناتالي ووجهت لها انتقادًا لاذعًا على الإنترنت واصفة إياها بالـ "مخادعة".

فحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجهت "روز"، نجمة مسلسل "تشارمد"، هجومها على ناتالي أمس الأربعاء على فيسبوك وقالت: "أجد نشاط ناتالي مسيئًا للغاية للكثيرين منا الذين يعملون بجد حقًا.. فأنا لا أقول ذلك لأن الأمر يؤلمني، بل لأنه يثير اشمئزازي".

وانتقدت روز وصف الكثيرين للفتة ناتالي بالشجاعة، حيث قالت في منشورها: "شجاعة؟ لا، على الإطلاق، فذلك مجرد تظاهر ومخادعة من ممثلة لإظهار أنها تكترث، كما يفعل الكثير منهم"، قاصدة بذلك العديد من الممثلين.

وأضافت "روز": "ناتالي، لقد تعاونتِ مع مخرجتين طوال مسيرتك، وواحدة منهما كانتِ أنتِ، فأنتِ لديكِ شركة إنتاج لم تعين سوى مخرجة واحدة، أنتِ.. يمكنكن يا نجمات الصف الأول تغيير العالم إذا اتخذتن موقفًا بدلًا من أن تصبحن المشكلة، ونعم، فأنتِ يا ناتالي المشكلة، فالدعم المزيف لنساء أخريات هو المشكلة".

Advertisements

وسرعان ما ردت ناتالي على هجوم روز، وقالت في بيان: "أتفق مع روز أنه من الخطأ وصفي بالشجاعة لأني ارتديتِ زيًا عليه أسماء سيدات، فالشجاعة وصف يرتبط أكثر بمثل ما فعلته السيدات اللاتي شهدن ضد هارفي وينشتاين تحت ضغط لا يصدق".

وأضافت: "صحيح أنني تعاونت مع سيدات في أفلام قليلة، ولكن على مدار مسيرتي المهنية الطويلة، لم أنل فرصة العمل مع مخرجات سوى بضعة مرات، وقد ساهمت بضعة مرات في مساعدة ترشيح مخرجات لعدة مشاريع، تم استبعادها لاحقًا".

ثم أنهت ناتالي تعليقها: "سأظل أحاول، ورغم أنني لم أحقق النجاح بعد، إلا أنني آمل أننا نبدأ عصرًا جديدًا".

وجاءت لفتة ناتالي المثيرة للجدل لتقديم الدعم للمخرجات اللاتي تم استبعادهن من أوسكار هذا العام، وهنّ "غريتا غيرويغ" و"لولو وانغ" و"ميلينا ماتسوكاس"، بالإضافة إلى كاسي ليمونز" و"لورين سكافاريا"، و"مارييل هيلر" و"ألما هاريل".