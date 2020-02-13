ما حقيقة إصابة أنغام بمرض يهدد مسيرتها الفنية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحيت الفنانة المصرية أنغام، حفلًا غنائيًا كبيرًا في دار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الحب، وسط حضور عدد كبير من الجماهير ووزيرة الثقافة المصرية والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين وزوجته الفنانة روجينا والفنان رامي جمال والإعلامي المصري وائل الإبراشي وغيرهم.

ومع نهاية الحفل الذي استمر حتى ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم، تداولت العديد من المواقع الإخبارية تصريحات منسوبة للفنانة أنغام أدلت بها على هامش الحفل، وتشير إلى أنها أعلنت إصابتها بمرض يهدد أو قد ينهي مسيرتها الفنية خلال الفترة المقبلة.

وللتحقق من تلك التصريحات تواصل "فوشيا" مع راندا رياض مديرة أعمال أنغام، والتي بدورها أكدت أن ما قالته أنغام فُهم خطأ، مشيرًة إلى أنها مصابة بالجيوب الأنفية وهو مرض مزعج مصاب به الكثير من المصريين، نافيًة أن يكون المرض مهددًا لمسيرتها الفنية ولكنه يؤثر على صوتها.

وأوضحت راندا رياض، أنها كانت من بين الحاضرين للحفل باعتبار أن هذا من صميم عملها ولم تسمع تصريحًا لأنغام تقول فيه إن مسيرتها الفنية مهددة بسبب مرض، مردفًة أنها قالت: "كنت بنتقد من سنوات حرق قش الأرز والسحابة السوداء التي يسببها وكانت تؤثر علي جهازها التنفسي وبالتالي صوتها، وأن هذه الظاهرة انتهت وأصبح هناك طرق آمنة للتخلص من حرق قش الأرز ولكنها تفاجأت هذا العام بأنها مصابة بمرض التهاب الجيوب الأنفية وأن هذا يؤثر على صوتها".

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وأشارت راندا رياض إلى أن أنغام أعلنت هذا الأمر على المسرح مضطرة بعدما وجدت أن الجمهور لا يرى منها تفاعلًا حول صيحاتهم وهتافاتهم لها، فأكدت أن صوتها متعب بسبب هذا المرض حتى لا يُفسر الجمهور الأمر بشكل خاطئ.

وكان الحفل الذي أقيم على المسرح الكبير بالأوبرا قد رفع لافتة بكامل عدد حضور نجوم الفن والرياضة وعدد من الشخصيات العامة، وكان من بين الحضور لاعب النادي الأهلي أحمد فتحي، وكابتن سيد معوض، وكابتن أيمن يونس وغيرهم.

وقدمت أنغام خلال الحفل عددًا من الأغاني التي يعشقها جمهورها وكان من بينها: "لو أعيش معاك، أساميك الكتيرة، حبايبنا، عايشة حالة، ياريتك فاهمني، بتوصفني، أنا ساندة عليك، هدنة، بعتلي نظرة، نزوة، أكتبلك تعهد"، وغيرها.