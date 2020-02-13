شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى: فخورون بعمرو دياب وفنه تأثيره اللى عدى الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الملحن عزيز الشافعى، عن سعادته بالمشاركة فى ألبوم "سهران" للهضبة عمرو دياب، والذى انتشرت أغانيه مساء أمس، وسط فرحة كبيرة من متابعيه وعشاقه، وقال عزيز الشافعى، من خلال حسابه على تويتر سهران، كلمات تامر حسين وألحاني وتوزيع طارق مدكور، وزي ما انتي كلماتى وألحانى، توزيع نادر حمدى، وبالضحكة دى كلماتى وألحانى، وتوزيع أسامة الهندى، ويوم تلات كلمات تامر حسين وألحانى، وتوزيع أسامة الهندى، وقدام مرايتها، كلمات تامر حسين، وألحانى، وتوزيع طارق مدكور.



عزيز الشافعى

وتابع الشافعى "ربنا وفقنى أكون عامل 5 أغانى منهم اسم الألبوم وبحتفل معاكم وأنتم الأصدقاء الغاليين والمحبين الداعمين، باليوم المهم ده بالنسبة لى وبتمنى يعجبكم شغلى فى ألبوم سهران".



تغريدة عزيز الشافعى

واختتم "الحمد لله.. فى منتهى السعادة إنى موجود لأول مرة فى ألبوم للهضبة، وسط كوكبة من الزملاء المبدعين وبهنيهم جميعا.. كلنا كفنانين مصريين فخورين بعمرو دياب وفنه تأثيره اللى عدى حدود الـmiddle east من زمان و مازال على قمة الفنانين العرب".

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وسيطر الهضبة عمرو دياب على موقع تويتر بـ 5 هاشتاجات بعد انتشار أغانى ألبومه الجديد "سهران" مساء أمس الأربعاء، وهم "عمرو دياب"، "AMR DIAB"، "الالبوم الجديد"، "سهران"، "عمرو الجديد".

كان الشاعر الغنائى تامر حسين، نشر صورة تجمع الهضبة وعمرو مصطفى وطارق مدكور، وعلق قائلاً: "سهران.. شغل لأخر دقيقة.. مع العباقرة طارق مدكور وعمرو مصطفى وأحمد زغلول وصاحب الحدث الهضبة".

ومن المقرر أن يحتفل عمرو دياب بالألبوم الجديد 2020 "سهران" مع جمهوره فى حفلين، الأول، اليوم الخميس 13 فبراير فى أرض المعارض بالكويت، حيث أعلن عن إحيائه حفلاً غنائيًا هناك بعد غياب 5 سنوات، كما يحيى ثانى حفلات الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة فى التجمع الخامس.