شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام لـ"الخليج 365": "اللى عندى مش مرض غامض وبلاش تبشروا عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل ”الخليج 365”، مع المطربة أنغام بعد ما كشفت فى حفلها، أمس الأربعاء، الذى أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الحب، عن حالتها الصحية، وأنها مصابة بمرض مزعج فى الجيوب الأنفية، موضحة طبيعة هذا المرض وقالت: "أنا عندى حساسية ضد الروايح والأتربة بتقفللى الجيوب الأنفية فبلاش تبشروا عليا بحاجة وحشة.. الحساسية دى وقت ما بتجيلى مش بتخلينى أعرف أغنى.. وبتيجى بين المواسم.. قبل كدا اتقال إن عندى مرض السرطان ودلوقتى مرض غامض والنبى بلاش تبشروا عليا.. كل الموضوع إنه حساسية فى مناخيرى بتزعجنى".

وكانت أنغام قد أعلنت أنها منذ سنوات طويلة أنها كانت تنتقد حرق قش الأرز وما ينتج عنه من سحابة سوداء تؤثر على جهازها التنفسى وبالتالى صوتها.

وجاء إعلان أنغام لتلك الحالة المرضية توضيحا لعدم ردها على الجمهور الذى يشيد بها بصيحات عالية داخل المسرح حيث كانت تفضل عدم الرد على الجمهور حتى لا ينكشف أمرها لكنها فضلت أن تعلن عن السبب وتنتهز الفرصة لشكى المايسترو هانى فرحات وأعضاء الفرقة الموسيقية المصاحبة لها على المسرح.

وغنت أنغام عددا من أغانيها خلال الحفل أمس الأربعاء الذى بدأته بأغنية "بحبك وحشتينى" ثم "حالة خاصة جدا"، أغنيات "لو أعيش معاك" و"أساميك الكتيرة" و"ياريتك فاهمني" و"حبايبنا" و"بتوصفني"، و"هدنة" و"بقول نسياك" و"مطمنة" و"عايشة حالة"، و"فنجان النسيان"، و"أنا ساندة عليك"، و"عمري معاك"، و"نزوة"، وتستكمل حفلها بأغنيات و"بعتلي نظرة"، و"بتحبها ولا"، و"قلبك وقلبي معي"، و"عرفها بيا" و"حتة ناقصة" و"أكتبلك تعهد" و"هتمناله الخير" ومن المقرر أن تختتم الحفل بأغنية "سيدي وصالك".

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يشار إلى أن أنغام احتفلت مؤخراً بعيد ميلاد زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، ونشرت أنغام عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور لاحتفالها بعيد ميلاد زوجها اقتصرت على عدد قليل من الأصدقاء ومن ضمنهم الفنان محمد الشرنوبي، وعلقت قائلة: "احتفال بعيد ميلاد الموزع احمد إبراهيم"، وأيضا نشرت أنغام صورة لزوجها على حالتها الخاصة وهنأته: "كل سنة وأنت طيب وبخير يا أخطر موزع".