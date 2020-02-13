شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال: غيرت شكل المهرجانات وخليته شيك وهذا ردى على حلمى بكر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المطرب عمر كمال، أن الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين رجل محترم وظهر فى مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى وشكر فى وفى شغلى، ورغم ظهور حسن شاكوش فى نفس المداخلة إلا أنه لم يذكر اسمى ولم ينطق بكلمة فى حقى، مضيفاً أن هانى شاكر متعاون ومحترم، وأنا لا أنتمى للمهرجانات أنا غيرت شكل المهرجان وخليته شيك وليا الشرف إن الفنان هانى شاكر "النقيب بتاعنا".

ورد عمر كمال فى ”الخليج 365” على رأى الموسيقار حلمى بكر وإعلان استياءه من حصول حسن شاكوش على عضوية النقابة، موضحاً أن حسن شاكوش مطرب جامد وبيعرف يغنى ويستحق كارنيه النقابة هو مغنى كويس جدا، وإذا وقف أمام حلمى بكر سيغنى بشكل جيد.

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عمر كمال هو شريك نجاح في أغنية بنت الجيران مع حسن شاكوش، حيث تحقق الأغنية نجاحاً كبيراً بحصدها أكثر من 80 مليون مشاهدة على موقع يوتوب فى أقل من 3 أشهر، كما تفوقت الأغنية "بنت الجيران" على أغانى لنجوم عالميين بعد تواجدها بالمركز الثانى لأكثر الأغانى استماعا على مستوى العالم فى تطبيق الأغانى الشهير "ساوند كلاود"، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع.

وتقول كلمات مهرجان بنت الجيران: "سكر محلى محطوت على كريمة.. كعبك محنى والعود عليه القيمة.. وتجينى تلاقينى لسه بخيرى.. مش هتبقى لغيرى.. ايوة انا غيرى مفيش.. بنت الجيران شغلالى أنا عنيا.. أنا فى المكان فى خلق حواليا.. مش عايز حد ياخد بالو من اللى أنا فيه، شوفت القمر سهرنى لياليا.. وهموت عليكي ربي العالم بيا.. سيبي شباكك مفتوح ليه تقفليه.. بهوايا انتي قاعدة معايا.. عنيكي ليا مرايه يا جمال مراية العين.. خليكي لو هتمشي هناديكي.. انتي ليا انا ليكي احنا الاتنين قاطعين.. تسيبيني اكره حياتي وسنيني، هتوه ومش هلاقيني واشرب خمور وحشيش.. وتجيني تلاقيني لسه بخيري.. مش هتبقي لغيري ايوة انا غيري مفيش.. سكر محلي محطوت علي كريمة.. كعبك محني والعود عليه القيمة.. عليكي بصة تخلي العاقل مجنون.. دوبتي قلبي بخطوة من رجلك.. سحبتي روحي سابتني وراحتلك.. انا بيكي وليكي ومعاكي لازم هكوون.. شغلاني مش هقولك تاني.. طب الف حاجة وجعاني بشوف عنيكي ارتاح ياملاكي تروح حياتي فداكي.. افضل وراكي وراكي في اي مكان يتراح.. بصيلي هزي وسطك ميلي سيبي عينك تحكيلي.. اللي انتي مخبياه، وقوليلي فهمتي ايه من عيني.. وعلي السؤال جاوبيني لو تحبيني قوليلي.. فهمتي عيني من قبل م أتكلم.. مش عايز غيرك عليكي انا مصمم، عودك جمالك كل اللي فيكي يتحب.. دمك خفيف وضحكتك شربات.. زي العسل روحك يا حلاويات.. علشان حبك محتاجلي مليون قلب".