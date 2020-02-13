شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى بوشناق يرفض الغناء مع مطرب إسرائيلى.. وقناة عبرية تعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت القناة العبرية الـ"12" على تصريح الفنان التونسي، لطفي بوشناق، برفضه الغناء مع فنان إسرائيلي، مؤكدة أن الفنان رفض مقابل 400 ألف دولار، بدعوى أن تاريخه الفني لا يسمح له بذلك، وأنه لا يضحي بهذا التاريخ.

وأرفقت القناة العبرية شريطا فيديو للفنان التونسي، لطفي بوشناق، والذى أكد من خلاله أنه رفض عرضا ماليا كبيرا للغناء مع فنان إسرائيلى، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتعارض مع مبادئه وموقفه المؤيد للقضية الفلسطينية، وفقا لموقع "سبوتنيك".

وقال بوشناق "رفضت عرضا بقيمة 400 ألف دولار لأداء ديو مع فنان إسرائيلي (لم يكشف هويته)"، حيث قال إن ذلك يتعارض مع تاريخه ومبادئه، والقضية الفلسطينية هي قضيتي، "وهذا الأمر يتعارض مع مبادئ المؤيدة للقضية الفلسطينية".

وسبق أن أوضح بوشناق، مرارا، أنه ينظر إلى التاريخ، وبأن مواقفه هي التي ستبقى، والتاريخ لا يمكن شراؤه بالنقود.

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يشار إلى أن بوشناق معروف بتأييده الكبير للقضية الفلسطينية، حيث أدى عشرات الأغاني المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة من قبل إسرائيل، والرافضة لصفقة القرن، من بينها "ماذا ستفعل" و"أجراس العودة" و"خليك صامد يا فلسطيني

وكان الفنان التونسى لطفى بوشناق، والمنشد المصرى ياسين التهامى، والإماراتى أحمد بو خاطر انضم إلى لجنة التحكيم، فى برنامج "منشد الشارقة" الذى تنظمه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بدورته الـ 12 هذا العام، ولجنة التحكيم تضم نخبة من أبرز القامات الفنية والإنشادية العربية، ممن يمتلكون تاريخاً عريضاً وثرياً في هذا المجال، حرصاً على اكتشاف وتصدير نماذج راقية في فنون الإنشاد.

والفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق، أحد أبرز الفنانين والملحنين الموسيقيين في الوطن العربي وشمال إفريقيا، الذي يمتلك في رصيده باعاً طويلاً من العمل الإبداعي وأكثر من 8 ألبومات فنية قدم من خلالها أهم القصائد العربية والألحان الشرقية.