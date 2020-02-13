شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش ممثل لأول مرة مع على ربيع ومصطفى خاطر.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض مغنى المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، تجربته الأولى فى التمثيل من خلال مسلسل "وصل أمانة" مع النجمين على ربيع ومصطفى خاطر، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، حيث يظهر فى العمل كضيف شرف خلال عدد من المشاهد وبدأ تصوير مشاهده أمس الأربعاء مع بطلى العمل على ربيع ومصطفى خاطر.

ويلتقى على ربيع ومصطفى خاطر للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، بعدما عملا سوياً فى مسرح مصر على مدار الـ7 سنوات الماضية وكذلك بعد تقديم كل نجم منهما عمل من بطولته المطلقة فى العامين الآخيرين، ويعتمد "وصل أمانة" على الحلقات المنفصلة المتصلة مع الاستعانة بالعديد من الفنانين للظهور كضيوف شرف.



حسن شاكوش

وحقق حسن شاكوش شهرة واسعة خلال الأسابيع الماضية بعد تحقيق مهرجان "بنت الجيران" الذى يغنيه بحصبة عمر كمال نجاحات ضخمة، حيث حصدت الأغنية أكثر من 80 مليون مشاهدة على موقع يوتوب في أقل من 3 أشهر، كما تفوقت الأغنية "بنت الجيران" على أغاني لنجوم عالميين بعد تواجدها بالمركز الثاني لأكثر الأغاني استماعا على مستوى العالم فى تطبيق الأغاني الشهير "ساوند كلاود"، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع.

وشهد اليومين الماضين توتر العلاقة بين نجوم المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا، حيث كشف كمال العديد من الأمور الخاصة بأغنية "بنت الجيران" الذى غناها مع شاكوش بأنه لم يحصل على أي أموال من الأغنية رغم المشاهدات التى وصلت لها على يوتيوب كما اتهم شاكوش بتهميشه فى لقاءاته التليفزيونية الأخيرة ونسب نجاح الأغنية لنفسه، فيما هاجمه حمو بيكا هو الآخر.