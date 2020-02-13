شكرا لقرائتكم خبر عن ندى موسى "بتصبح" على جمهورها بإطلالة مع قطتها "زلابية".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطلالة صباحية مختلفة للتواصل مع جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلت الفنانة الشابة ندى موسى، على جمهورها بصورة مع قطتها الصغيرة التي تطلق عليها اسم طريف يدعى "زلابية" لمداعبة متابعيها، ونشرت الفنانة ندى موسى على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الخميس، صورة مع قطتها وهى تنظر إليها وتحتضنها وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الخير يا زلابية"، ولقت الصورة تفاعل كبير من متابعيها واعجابهم بقطتها.

ندى موسى مع قطتها زلابية

انضمت الفنانة ندى موسى لأسرة مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة النجم أحمد عز، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، حيث من المقرر أن تقدم ندى شخصية جديدة ومحورية ضمن احداث المسلسل، الذى يتناول قصة من ملفات المخابرات المصرية ، وبدأت بالفعل ندى البروفات النهائية مع فريق العمل، تمهيداً لبدء تصوير دورها خلال الأيام المقبلة .

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ندى موسى مع قطتها

وفى سياق متصل، كان قد بدأ فريق العمل بقيادة المخرج أحمد علاء، تصوير المسلسل يوم السبت الماضى، وانطلق التصوير بمشاهد النجمة التونسية هند صبرى، ومن المقرر أن يبدآ باقى فريق الممثلين التصوير تباعاً، كما يصور أحمد عز بطل العمل دوره عقب عرض مسرحية "علا الدين" الأسبوع المقبل .

وعرض مؤخراً لندى موسى مسلسل "شبر مية" من بطولة أحمد السعدنى ونجلاء بدر، ولاقى نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه، خاصة أنه تناول أكثر من قضية أهما قضية تربية الأطفال عقب انفاصل الأبوين، فضلا عن علاقة الرجل المرأة، من تأليف شريف رزق الله، إخراج طارق رفعت، إنتاج مشترك بين سلميديا وسينرجى .

كما تشارك ندى موسى فى بطولة مسرحية "3 ايام فى الساحل " بطولة النجم محمد هنيدى، بمشاركة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، بينما استعان مخرج العمل الهوارى بفرق استعراضية من أوكرانيا للعمل على مشاهد الاستعراض فى المسرحية، كما أكد أنه لم يتم الاستقرار على الأدوار النسائية بعد.