شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يحيي حفلا قريبا في مصر بعد 12 عاما من الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم كاظم الساهر لإحياء حفل في مصر بعد غياب لأكثر من 12 عاما بعد حفله الأخير ضمن حفلات ليالي التليفزيون عام 2009، وكشف منظم الحفلات وليد منصور عن حفل جديد للقيصر كاظم الساهر قريبا في مصر، حيث نشر صورة له معلقا عليها قائلا :" يا مسهل لأول مرة من 12 سنة"، دون ذكر تفاصيل عن مكان أو موعد الحفل.



كاظم الساهر

و أحيا النجم كاظم الساهر أمس حفل بالرياض في المملكة العربية السعودية، على مسرح أبو بكر سالم، قدم فيه باقة من أشهر وأجمل أغانيه، والتي شهدت حضور جماهيرى ضخم تفاعل بشكل كبير مع القيصر.

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وشارك الساهر، جمهوره بمجموعة من الصور من الحفل، عبر حسابه بموقع "تويتر"، كما تداول رواد الموقع مجموعة من الفيديوهات من الحفل والذى شهد طرحه أغنية جديدة له وغنى مقطع منها بالإضافة إلى أغنية وطنية جديدة للعراق.

وكان طرح كاظم الساهر، نسخة جديدة من أغنيته الوطنية "سلام عليك"، بالتزامن مع الاحتجاجات التى تشهدها بغداد ومدن العراق، والذى جاء بلحن يختلف قليلًا عن اللحن السابق للأغنية، ويأتى التوزيع الجديد للأغنية بالتزامن مع الاحتجاجات العراقية.

وكانت انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيها الفنان كاظم الساهر وهو يقف أعلى برج المطعم التركى فى بغداد، الذى يطلق عليه جبل أحد والذى يعتصم به الثوار فى العراق، الأمر الذى أثار جدلًا واسعًا بين المتظاهرين العراقيين حول صحة الصورة من عدمه.

فور انتشار الصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع كثير من التعليقات، ومنها أن كاظم الساهر أخيراً وصل إلى العراق وشارك فى التظاهرات، وأنه قد يتعرض للخطف، وكان التعليق اللافت: "الرجال عند الشدائد تظهر"، وذلك حسب ما نشرته صحيفة السومرية العراقية.