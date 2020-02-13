شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش يحيي حفل عيد الحب في أحد فنادق الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تألق مهرجان "بنت الجيران" ووصله للترند الثاني على مستوى العالم، أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عن مشاركته في الاحتفال بعيد الحب القادم من خلال إحيائه حفل في أحد فنادق الإسماعيلية غدا 14 فبراير، ونشر شاكوش عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، اليوم الخميس، بوستر لحفله المنتظر وعلق قائلا: " انتظروني ان شاء الله في حفل عيد الحب".

وتفوقت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، على أغانى لنجوم عالميين بعد تواجدها بالمركز الثانى لأكثر الأغانى استماعا على مستوى العالم فى تطبيق الأغانى الشهير "ساوند كلاود"، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة الأسبوع الحالى فقط.

ونشر إيلون ماسك عملاق التكنولوجيا الرئيس التنفيذى لشركة SpaceX للفضاء، ترتيب الأغانى، معلقا عليها "أسخن 8 أغانى على ساوند كلاود".

وحصل حسن شاكوش على درع يوتيوب الذهبى وذلك بعد تخطى عدد مشتركى قناته على يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" يحتفل بهذه المناسبة، وكتب تعليقا على الصورة "الحمد لله تم وصول درع المليون مشترك أحلى مفاجأة".

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وكانت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش ومعه عدد من المطربين، قد حققت نجاحا كبيرا، وأصبحت منتشرة فى أوساط الشباب بشدة، ويتم طلبها خصيصاً فى الأفراح والمناسبات والسهرات، وتجاوز عدد مشاهدتها 80 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وقال طارق مرتضى المتحدث الإعلامى لنقابة الموسيقيين إن حسن شاكوش مطرب المهرجانات خاض امتحان النقابة، لكنه حتى الآن النتيجة لم تظهر بعد، حيث تعرض النتائج على مجلس النقابة لاعتمادها أو تعديلها.

وأشار مرتضى إلى أن النتيجة لم تعلن إلا بعد انعقاد اجتماع المجلس لاتخاذ القرار فى كل المتقدمين ممن خاضوا الاختبارات وذلك طبقا للقانون واللائحة النقابية.