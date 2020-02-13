شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر في حفل كامل العدد بالرياض.. يطرح أغنية جديدة ويهدى شاله للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم كاظم الساهر أمس حفل بالرياض في المملكة العربية السعودية، على مسرح أبو بكر سالم، قدم فيه باقة من أشهر وأجمل أغانيه، والتي شهدت حضور جماهيرى ضخم تفاعل بشكل كبير مع القيصر.





وشارك الساهر، جمهوره بمجموعة من الصور من الحفل، عبر حسابه بموقع "تويتر"، كما تداول رواد الموقع مجموعة من الفيديوهات من الحفل والذى شهد طرحه أغنية جديدة له وغنى مقطع منها بالإضافة إلى أغنية وطنية جديدة للعراق.





وفي أحد الفيديوهات قام كاظم الساهر برمى شاله على الجمهور كإهداء منه، بعد سؤاله لهم :" "شو تحتاج الشال؟ أعطيكم الشال"، في إشارة إلى شدة برودة الطقس، في حين نشرت صاحبة الحظ من حصلت على الشال صورة له قائلة :" اليوم قام حظي في حفلة #كاظم_الساهر_في_الرياض رمى سكارفه و صار لي".

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ليلي

هذا وغادر كاظم الساهر بعد الحفل إلى جدة التي ستشهد حفلًا آخر مساء اليوم الخميس 13 فبراير.

وكان طرح كاظم الساهر، نسخة جديدة من أغنيته الوطنية "سلام عليك"، بالتزامن مع الاحتجاجات التى تشهدها بغداد ومدن العراق، والذى جاء بلحن يختلف قليلًا عن اللحن السابق للأغنية، ويأتى التوزيع الجديد للأغنية بالتزامن مع الاحتجاجات العراقية.

وكانت انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيها الفنان كاظم الساهر وهو يقف أعلى برج المطعم التركى فى بغداد، الذى يطلق عليه جبل أحد والذى يعتصم به الثوار فى العراق، الأمر الذى أثار جدلًا واسعًا بين المتظاهرين العراقيين حول صحة الصورة من عدمه.

فور انتشار الصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع كثير من التعليقات، ومنها أن كاظم الساهر أخيراً وصل إلى العراق وشارك فى التظاهرات، وأنه قد يتعرض للخطف، وكان التعليق اللافت: "الرجال عند الشدائد تظهر"، وذلك حسب ما نشرته صحيفة السومرية العراقية.

وفى وقت لاحق تبين أن هذه الصورة تعود لرجل عراقى شارك بتظاهرات العراق، لكنه يتمتع بشبه كبير جدًا بينه وبين كاظم الساهر، ورغم الشبه الواضح بين الرجل صاحب الصورة والقيصر إلا أنّ بعض جمهور الساهر نفى وجود أى شبه بينهما.