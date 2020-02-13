شكرا لقرائتكم خبر عن فاندام يستعرض مهاراته القتالية فى ندوة لتعليم فنون الدفاع عن النفس.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الفنان العالمي جان كلود فاندام، بعض مهارته القتالية فى إحدى ندوات الدفاع عن النفس بإحدى مقرات شركة "فيس بوك"، ونشر النجم العالمي "فاندام" صورة تجمعه بمجموعة من المتدربين على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، اليوم الخميس، وهو يقدم بعض الحركات القتالية ويعمل مجموعة من الشباب حركات للدفاع عن النفس وعلق قائلا: "أول ندوة فنون الدفاع عن النفس فى فيس بوك".



فاندام يستعرض مهاراته القتالية

فاندام

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وفى وقت سابق، وصف النجم العالمى جان كلود فان دام، أن لقاءه بالنجوم العالميين جاكى شان وشاروخان، أكثر اللحظات السعيدة التى مر بها فى عام 2019، وكان خلال تكريمهم فى منتدى صناعة الترفيه بالمملكة العربية السعودية أكتوبر الماضى تقديرا لأعمالهم الفنية.

النجم العالمى فان دام، نشر صورته بصحبة كلا من النجوم جاكى شان وشاروخان، وعلق" كانت إحدى اللحظات السعيدة التى مررت بها في عام 2019 خلال فترة، حيث تقابلت مع اثنين من كبار نجومي العالميين المفضلين لى على الإطلاق أصدقائي الأعزاء.. جاكي شان وشاروخان.. أتمنى لكم جميعاً عام 2020 سعيداً"، كما توجه بالشكر إلى المملكة العربية السعودية.

وكان قد كرَّم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عددًا من النجوم في العالم، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في هذا المجال، وشمل التكريم "الهندي شاروخان، وجاكي شان، والأمريكي جان كلود فان دام، والسعودي ناصر القصبي، ويسرا ورجاء الجداوي وإسعاد يونس، وسعاد عبد الله، وفنان العرب محمد عبده، والفنان هاني شاكر والمطربة أحلام".