إدوارد يوجه رسالة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان إدوارد، على تهنئة زوجته "فيفيان" بعيد ميلادها، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق: "كل سنه وإنتِ طيبة يا روح قلبي، كل سنة وإنتِ دايما معايا، كل سنة وإنتِ دايما جنبي وفي ضهري، ربنا يخليكي ليا طول العمر".

ويشارك إدوارد في بطولة مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2020.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نور، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.