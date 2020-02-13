"رانيا يوسف" تشارك في حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

يواصل الفريق الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، تركيب ونشر اللافتات الدعائية اللازمة للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الشوارع والميادين، بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة أسوان.

وقال الدكتور مصطفي أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، إن الحملة نجحت فى إقناع عدد من الفنانين المشاركين في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بالترويج للحملة، ومنهم الفنانة رانيا يوسف عضو لجنة التحكيم بالمهرجان.

وأضاف أبو المجد، أنه جرى تجهيز وتدريب 1201 فرقة متنقلة وثابتة، للمشاركة في اعمال الحملة، والتي تستهدف تطعيم عدد 252 ألف و363 طفل على مستوى محافظة أسوان.

يذكر أن وزارة الصحة، قد أعلنت عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير 2020 حتى الأربعاء 19 من الشهر ذاته.