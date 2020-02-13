تراند اليوم : "أنغام" تصدم الجمهور بمرضها الذي يؤثر على صوتها

خلال إحيائها لحفل مساء أمس بدار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير، بمناسبة عيد الحب، قالت المطربة "أنغام" إنها تعاني من مرض يؤثر على صوتها.

إذ أشارت إلى أنها منذ سنوات كانت تعاني من ظاهرة حرق قش الأرز المنتشرة في بعض المحافظات، وما ينتج عنه من سحابه سوداء بسبب تأثيرها على جهازها التنفسي وهو ما يؤدي بالتالي إلى تأثر صوتها.

ولفتت إلى أنه ورغم انتهاء تلك الظاهرة منذ فترة، إلا أنها هذا العام فوجئت بإصابتها بمرض التهاب الجيوب الأنفية، وهو ما يؤثر بشكل كبير على صوتها.

وكانت "أنغام" توضح لجمهورها سبب عدم ردها عليهم عندما ينادون عليها بصوت عالٍ داخل المسرح، حيث كانت تخشى أن يتأثر صوتها إذا ما لبت نداءهم وفضلت عدم الرد عليهم.

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لكنها قررت أن تعلن عن السبب وتنتهز الفرصة لشكر المايسترو هاني فرحات وأعضاء الفرقة الموسيقية المصاحبة لها علي المسرح.

وأدت أنغام عددًا كبيرًا من أغانيها خلال الحفل الذي بدأته بأغنية "بحبك وحشتيني" ثم "حالة خاصة جدًا"، و"أكتبلك تعهد" لتختتم الحفل بأغنية "سيدي وصالك".

وكانت "أنغام" قد أثارت الجدل قبل شهور مع الإعلان عن زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الأمر الذي كان سببًا في خصومة بينها وبين صديقتها المطربة السورية "أصالة".