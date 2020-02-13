تراند اليوم : شاهد.. نساء سعوديات يتسابقن للحصول على "شال" كاظم الساهر



أشعل الفنان العراقي المعروف كاظم الساهر، الحفل الذي أحياه أمس الأربعاء في المملكة العربية السعودية، عندما قام بإلقاء "الشال" الذي كان يرتديه، لتتسابق السيدات اللاتي حضرن ويتهافتن للحصول عليه وسط الصرخات.

ونشر رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان كاظم الساهر، وهو يرمي شاله للجمهور خلال حفله الغنائي، على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، حيث قال لأحد من جمهوره :« شو تحتاج الشال؟ أعطيكم الشال هسه هسه»، في إشارة إلى شدة برودة الطقس.

فيما قامت فتاة بنشر صورة على "تويتر"، وهي تحمل الشال الذي حصلت عليه، وعلقت قائلة: "اليوم قام حظي في حفلة كاظم الساهر في الرياض، رمى سكارفه (الشال الخاص به) وصار لي".

وقدم كاظم باقة من أشهر وأجمل أغانيه وأشعل حماس الجمهور، وسط حضور جماهيري كبير.

اليوم قام حظي في حفلة #كاظم_الساهر_في_الرياض

رمى سكارفه و صار لي ♥️ pic.twitter.com/HoUAcyEDjl — ليلى ♐️ (@En_lioo) February 12, 2020

— ليلى ♐️ (@En_lioo)— الشّهد. (@Alshahad_kk)