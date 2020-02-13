تراند اليوم : تزامنًا مع محاكمتها في قضية مخلة بالشرف.. فنانة شهيرة «حامل»

بالتزامن مع خضوعها للمحاكمة بتهم تتعلق بنشر صور ومقاطع خاصة وغير أحلاقية، على خلفية قضية "فاضئح المشاهير" المعروفة بـ"حمزة مون بيبي"، أعلنت عمة الفنانة المغربية الشهيرة دنيا بطمة أنها حامل.
وقالت عمة الفنانة المغربية، أثناء خضوع الأولى للمحاكمة في تصريحات صحفية، أن "بطمة" حامل في أسابيعها الأولى، في طفلها الثاني.
وقالت إن عائلة بطمة متخوفة كثيرا من أن يؤدي هذا التوتر والضغط الكبير الذي يرافق محاكمتها إلى إجهاضها لجنينها.
هذا واعتبر عدد من المعلقين أن الكشف عن خبر الحمل في هذا التوقيت بالذات ليس بريئا بالمرة، مرجحين أن تكون عمتها تسعى إلى جلب تعاطف المحكمة وكذا المغاربة الذين يشنون عليها حملة غير مسبوقة على الإطلاق.
وتحاكم الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بشأن مزاعم تورطها بعلاقة بحساب "حمزة مون بيبي"، الذي شهّر بالكثيرين وادى لطلاق فنانات وتسريح البعض من أعمالهن.
وقررت المحكمة مؤخرًا إطلاق سراح الفنانة المغربية وشقيقتها بكفالة 80 مليون سنتيم، مع منعها من السفر خارج المغرب.